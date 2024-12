Cosimo Citiolo und Nathalie verraten ihre Pläne für 2025

Cosimo Citiolo (42) und seine Partnerin Nathalie Gaus haben große Zukunftspläne, wie RTL berichtet. Bei dem Event "Katy's X-mas Wonderland" verriet der Sänger, dass das Paar bald sein Glück erweitern möchte. "Ja, wir vergrößern uns!", bestätigte Cosimo lachend, während er über ihre Wohn- und Familienpläne sprach. Derzeit leben sie noch in einer 40 Quadratmeter großen Wohnung, aber das soll sich bald ändern. Das Duo plant, ein Haus zu bauen und Kinder zu bekommen, wobei sie gemeinsam jeden Schritt der Reise genießen wollen.

Doch die Umsetzung dieser Pläne ist nicht ganz einfach. "Wir schauen mal, wie viel Gage wir noch kriegen", erklärte Cosimo lachend. Der Sänger spielte dabei auf ihre finanzielle Situation an, die ihre Zukunftspläne beeinflusst. "Aber in einem Monat ist meine Schufa bereinigt, und dann können wir eine größere Wohnung mieten", verriet er weiter. Die Realitystars haben beschlossen, sich zunächst eine größere Bleibe zu suchen, bevor sie den Bau eines eigenen Hauses in Angriff nehmen.

Nathalie bestätigt die Vorhaben und fügt hinzu: "Ja, wir vergrößern uns. Alles Schritt für Schritt. Wichtig war jetzt erst mal die Hochzeit, und dann kommt alles Weitere auf jeden Fall." Zu dem Hochzeitsevent des Paares wird es sogar eine eigene Sendung auf RTLZWEI geben. Die beiden haben bereits viele gemeinsame Erfahrungen gesammelt und unterstützen sich gegenseitig in ihren Karrieren. Cosimo, der durch seine Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar" und später bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" bekannt wurde, ist seit Jahren fester Bestandteil der Unterhaltungsbranche. Nathalie erlangte durch verschiedene Reality-TV-Formate Aufmerksamkeit und begeistert ihre Fans mit ihrer offenen Art.

PicturePuzzleMedien/VOX Nathalie Gaus und Cosimo Citiolo

PicturePuzzleMedien/VOX Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus

