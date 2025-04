Prinz William und Kate lassen den Ostergottesdienst sausen

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) werden den traditionellen Ostergottesdienst der britischen Royals in Windsor in diesem Jahr nicht besuchen. Stattdessen haben sich die beiden entschieden, das lange Osterwochenende mit ihren drei Kindern – Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) – auf ihrem Landsitz in Norfolk zu verbringen. Ein Insider erklärte gegenüber Mirror, dass William bereits seinen Vater, König Charles III. (76), über diese Entscheidung informiert und dieser zugestimmt habe. "Sie möchten einfach als Familie Zeit miteinander verbringen, bevor die Kinder wieder zur Schule gehen", erklärte die Quelle weiter.

König Charles wird am Ostersonntag wie gewohnt die royale Familie zur Kirche in Windsor führen. Es wird erwartet, dass mehrere hochrangige Familienmitglieder an dem Gottesdienst teilnehmen, darunter Prinzessin Anne (74) mit ihrem Mann Timothy Laurence (70) sowie Prinz Edward (61) und seine Frau Sophie (60). Für William und Kate ist es nicht das erste Jahr, in dem sie den Ostertermin ausfallen lassen. Bereits im vergangenen Jahr nahmen sie nicht daran teil – damals nur wenige Wochen nach Kates Krebsdiagnose, die sie seitdem öffentlich gemacht hat.

Kate befindet sich mittlerweile in Remission und nutzt die Zeit mit ihrer Familie, um weiterhin Kraft zu schöpfen. Vor allem die Zeit in der Natur hat für Kate in den letzten Monaten eine besondere Bedeutung gewonnen. Sie beschrieb kürzlich in einem Video, wie sie Trost und innere Ruhe in der Nähe von Seen und Wäldern findet, besonders nach den schwierigen Monaten ihrer Chemotherapie. "Die Natur ist mein Ort des Gleichgewichts", sagte die Prinzessin, deren Stiftung sich auch stark für die mentale Gesundheit von Kindern engagiert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Kate und Prinz William von Wales

Anzeige Anzeige