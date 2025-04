Geheime Ferien: William und Kate mit Kids beim Skifahren

Prinzessin Kate (43) und Prinz William (42) haben einen geheimen Skiurlaub mit ihren Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) in den eleganten französischen Alpen genossen. Der Aufenthalt im noblen Wintersportort Courchevel wurde bezüglich seines genauen Zeitpunkts zwar geheim gehalten, doch Fotografen entdeckten die königliche Familie, wie sie über die Pisten sauste oder entspannte Pausen in einer Berghütte einlegte. Bilder, die dem französischen Magazin Paris Match vorliegen, zeigen, dass Kate und William sich beim Skifahren zwischen Elternpflichten und Zeit auf der Piste aufteilten: Kate kümmerte sich vor allem um die beiden Jüngeren, während William und der erfahrenere George gemeinsam die Hänge erkundeten.

Wie das französische Magazin berichtet, verbrachten die Royals eine entspannte Zeit, ganz ohne übermäßigen Luxus. Anders als andere hochkarätige Gäste früherer Jahre, die teils Helikopter für die Bergauffahrt nutzten oder Bereiche des Resorts exklusiv absperren ließen, entschieden sich William und Kate für einen bodenständigen Aufenthalt. Unter strenger Diskretion der örtlichen Angestellten genoss die Familie einfache Mittagessen in einer Berghütte und wurde nur von wenigen Sicherheitsleuten begleitet. Auch die Nutzung öffentlicher Sessellifte statt exklusiver Helikoptertransfers unterstrich ihren Wunsch nach Normalität.

Das Skifahren hat für William eine lange Tradition: In seiner Kindheit war er häufig mit seinen Eltern, Prinz Charles (76) und Prinzessin Diana (✝36), in die Alpen gereist. Seit 2010 zieht es William und Kate regelmäßig dorthin – zuerst hatten sie als Paar ihre Urlaube verbracht, später gemeinsam mit ihren kleinen Kindern. Nun ist auch deutlich zu erkennen, dass der älteste Sohn George langsam in die Fußstapfen seines sportlichen Vaters tritt: Laut dem Blatt hält er mittlerweile mit William Schritt, während Charlotte und Louis ihre Fähigkeiten mit Unterstützung eines privaten Lehrers weiter ausbauen.

Getty Images Prinzessin Kate mit Prinz Louis, Prinzessin Charlotte, Prinz William und Prinz George, Dezember 2024

Getty Images Prinz Harry, König Charles und Prinz William, 2002

