Tara Tabitha nahm durch ihre neue Beziehung vier Kilo zu

Seit Dezember 2024 schwebt Tara Tabitha (32) auf Wolke sieben. Die Reality-TV-Bekanntheit hat einen neuen Partner, den sie liebevoll ihren "Löwen" nennt. Seinen Namen hält sie bisher geheim, doch ihre Gefühle teilt sie offen mit ihren Followern in den sozialen Medien. In ihrer Instagram-Story lässt Tara nun durchblicken, dass die Beziehung auch auf ihre Figur Auswirkungen hat. "Ich habe in den letzten Wochen wieder 3-4 Kilogramm zugenommen, danke an meinen Löwen, der gerne Süßes und ungesund isst", scherzt sie.

Um die zusätzlichen Kilos wieder loszuwerden, hat Tara bereits einen Plan: Sie setzt auf die Unterstützung ihres Personal Trainers, der ihr ein Home-Workout-Konzept und einen passenden Ernährungsplan erstellt hat. Damit will sie auch bei einem hektischen Alltag gesunde Routinen beibehalten. "Let's go!", motiviert sie sich und ihre Fans in ihrer Story und zeigt sich in figurbetonter Sportkleidung.

Daraus, dass sie frisch verliebt ist, macht Tara kein Geheimnis. Die Identität ihres Partners will die zukünftige Kampf der Realitystars-Kandidatin jedoch unbedingt für sich behalten. Dass das keine leichte Angelegenheit ist, machte Tara vor wenigen Tagen publik. Stinksauer berichtete sie davon, dass private Fotos von ihr und ihrem Freund geleakt wurden. Das Pärchenfoto hatte sie eigentlich nur in ihrer Engen-Freunde-Story auf Instagram geteilt, doch irgendjemand gab dieses an die Presse weiter. "In den letzten Tagen, seitdem ich mehr über meine Beziehung teile, wurde meine Privatsphäre immer weniger respektiert", schimpfte sie auf der Social-Media-Plattform.

Anzeige Anzeige

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Tara Tabitha, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige