William und Kate leisteten sich einst einen Oster-Fauxpas

Prinz William (42) und seine Frau Prinzessin Kate (43) gelten in der britischen Königsfamilie als souverän und pflichtbewusst. Aber auch das Ehepaar ist nicht perfekt und leistet sich schon mal Fehler. Im Jahr 2018 nahmen die beiden zusammen mit anderen Mitgliedern der Blaublüter am alljährlichen Ostergottesdienst teil. William und Kate, die damals mit Prinz Louis (6) schwanger war, kamen jedoch zu spät zu der Veranstaltung. Sie hatten im Stau festgesteckt, wie Hello! berichtet. Somit erreichten die beiden als Letztes die St. George's Chapel. Ein No-Go! Queen Elizabeth II. (✝96) war bereits da – allerdings gibt es im britischen Königshaus die Regel, dass das royale Oberhaupt stets als Letztes eintrifft.

Auch als König Charles III. (76) im Mai 2023 nach dem Tod der Queen zum britischen Regenten gekrönt wurde, sorgten William und Kate für etwas Ärger: Damals waren die Eheleute und ihre Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis ebenfalls unpünktlich. Darüber regte sich Charles, der ziemlich nervös war, in der Kutsche auf dem Weg zur Westminster Abbey auf. "Völlig unfassbar, dass das so lange dauert. Ich bin angepisst, weil ich hier sitze und auch nicht jünger werde", soll er laut einer Lippenleserin gemeckert haben, wie ein TikTok-Video zeigte.

Generell glänzen Kate und William aber mit Pünktlichkeit und gutem Benehmen. Am kommenden Ostersonntag sollen sie und ihre Mini-Royals ebenfalls wieder am Gottesdienst teilnehmen. Im vergangenen Jahr hatte Kate den Termin absagen müssen: Sie war Anfang 2024 an Krebs erkrankt und befand sich zur Osterzeit noch in medizinischer Behandlung. Anfang Januar 2025 gab sie bekannt, sich in Remission zu befinden. "Kate kehrt nach ihrer Krebserkrankung allmählich zu ihren öffentlichen Aufgaben zurück", berichtete Royal-Korrespondentin Danielle Stacey gegenüber Hello! zum nächsten Auftritt der Princess of Wales.

Getty Images Prinz William, Herzogin Kate und Prinz Louis am Krönungstag von König Charles III., Mai 2025

Getty Images Prinzessin Kate, Oktober 2024

