Dann soll Prinzessin Kate ihren nächsten Auftritt haben

Prinzessin Kates (43) nächster öffentlicher Auftritt liegt wohl gar nicht mehr in so weiter Ferne. Die Princess of Wales soll sich bereits am Ostersonntag in der kommenden Woche ihren Fans präsentieren. "Es besteht die Möglichkeit, dass wir den Prinzen und die Prinzessin von Wales mit ihren Kindern beim Gottesdienst am Ostersonntag sehen werden", berichtete nun Royal-Korrespondentin Danielle Stacey gegenüber Hello!. Jedoch halte sie es für unwahrscheinlich, dass der Buckingham Palace dies bis zu dem Feiertag bestätigen wird.

Kate erkrankte im vergangenen Jahr an Krebs und musste sich einer Chemotherapie unterziehen. Im Januar gab sie schließlich bekannt, sich in Remission zu befinden. Seither nahm die dreifache Mutter wieder einige größere Termine, wie beispielsweise den St. Patrick's Day im März, wahr. Ein gutes Zeichen, wie die Fachfrau weiter erklärt: "Kate kehrt nach ihrer Krebserkrankung allmählich zu ihren öffentlichen Aufgaben zurück." Im vergangenen Jahr blieb Kate dem Gottesdienst am Ostersonntag fern. Damals war erst kurz zuvor bekannt geworden, dass sie schwer erkrankt ist.

2023 hingegen glänzte Kate bei der Oster-Veranstaltung. Damals entschied sich die Frau von Prinz William (42) für ein figurbetontes Mantelkleid in Royalblau – dazu trug sie die passende Handtasche und einen Hut. Besonders süß: Ihr jüngstes Kind, der kleine Prinz Louis (6), wich seiner Mama damals nicht von der Seite. Das Nesthäkchen der Familie bezauberte damals in niedlichen kurzen Hosen an der Seite seiner Mutter. Derweil strahlte Prinz George (11) wie sein Vater in einem schwarzen Anzug, während Prinzessin Charlotte (9) in einem blauen Blümchenkleid und einer Flechtfrisur verzückte.

Getty Images Prinzessin Kate im Februar 2025

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und ihre drei Kinder bei der Ostermesse 2023

