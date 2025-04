Im Serkan-Drama: Walentina Doronina stärkt Eva den Rücken

Aktuell hat Eva Benetatou (33) mit einer krassen Hate-Welle zu kämpfen. Am Mittwochnachmittag gestand die Reality-TV-Bekanntheit, einen Seitensprung mit Serkan Yavuz (32) gehabt zu haben. Das Brisante daran: In besagter Nacht betrog der Influencer seine damals hochschwangere Ehefrau Samira Yavuz (31). Seit Evas Beichte melden sich Dutzende Reality-TV-Kollegen zu Wort und gehen sie teilweise hart an. Eine der wenigen, die jetzt zu der Mama eines Sohnes hält, ist Walentina Doronina (24). In einer Instagram-Story macht die TV-Kratzbürste ihrem Ärger jetzt Luft und schimpft: "Man kann davon halten, was man möchte – kein Problem. Aber was ist das? Wer seid ihr, dass ihr aus den Löchern gekrochen kommt und euch da einmischt. Kehrt vor eurer eigenen Haustür."

Für Walentina ist klar: Hier geht es nur darum, auch ein Stück der Präsenz abzubekommen. "Irgendwelche No-Names aus der Branche erhoffen sich Aufmerksamkeit. Das ist so scheiße peinlich, was da gerade abläuft", wettert sie und fügt hinzu: "Das hat nichts damit zu tun, wie ich die Sache beurteile. […] Die Leute haben überhaupt keine Verbindung zu den Personen, aber äußern sich."

Eine, die besonders hart mit Eva ins Gericht geht, ist die Love Island-Bekanntheit Samira Cilingir. Im Netz schoss sie scharf gegen die 33-Jährige, beleidigte sie sogar als "eklige Ratte". Weiter behauptete die ehemalige Zugbegleiterin, dass Eva sich in der Vergangenheit auch an ihren Ehemann Yasin Cilingir (34) ranmachte. "Was bist du für eine Frau, du hast selbst Kinder. Ich war auf 180, ich bin ihr entfolgt. Wie kann man so widerlich sein?", zog Samira in einer Instagram-Story vom Leder.

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz und ihre zwei Töchter im August 2024

Instagram / samira.bne Samira Cilingir im November 2021

