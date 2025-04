Mutterschaft hat Laura Maria Rypas Selbstbild verändert

Laura Maria Rypa (29) spricht auf Instagram offen über ihr verändertes Selbstbild. Seitdem die Influencerin Mutter ist, habe sich ihr Blick auf sich selbst verändert. "Ich war früher wirklich so ein Mädchen, das jeden Tag gestylt war. Haare gemacht, Outfit on point, Nägel, Make-up, einfach immer ready", schreibt sie in einem emotionalen Post und fügt hinzu: "Jetzt bin ich Mama. Und ich habe gemerkt, ich habe immer noch die Zeit, mich hübsch zu machen, aber ich brauche es nicht mehr jeden Tag. Ich habe es einfach lieben gelernt, natürlich zu sein."

Laura erklärt ihren Fans, dass es ihr trotzdem noch Spaß mache, sich hübsch zu machen, doch eben nicht mehr für alltägliche Situationen. Eine Sache habe die 29-Jährige von ihrer neuen Rolle als zweifache Mama gelernt: "Ich fühle mich jetzt schöner denn je. Weil ich mich selbst wieder sehe. Nicht die perfekte Version von mir, sondern die echte."

Ihre offene und reflektierte Art, über das Muttersein und ihre persönlichen Veränderungen zu sprechen, ist für ihre Community nichts Neues. Auch in der Vergangenheit gewährte Laura tiefe Einblicke in ihr Leben. So schwärmte sie erst kürzlich davon, wie stark ihr Verlobter Pietro Lombardi (32) ihr in schwierigen Zeiten beigestanden habe. "Wir haben viele Höhen und Tiefen erlebt, aber genau das macht uns aus", schrieb sie damals.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im April 2025

Panama Pictures / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, 2023

