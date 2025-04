Ostern bedeutet für Erotikmodel Micaela Schäfer Familienzeit

Micaela Schäfer (41) genießt die Osterfeiertage im Kreise ihrer Familie. Wie das Model bei der Premiere der Show "Vegas Rouge" im Palazzo in Berlin gegenüber Promiflash verrät, freut sie sich besonders auf die kommenden freien Tage. "Ostern wird bei uns jetzt nicht so gefeiert", erklärt Micaela. Dennoch wolle sie die Zeit nutzen, um mit ihrer Familie zusammen zu sein. "Wir haben einen kleinen Neffen. Der kriegt halt Ostereier und Geschenke. Aber im Prinzip freue ich mich darauf, auch ein bisschen auszuspannen", so die 41-Jährige weiter.

Beruflich läuft es für Micaela derzeit auf Hochtouren, weshalb die Zeit mit ihren Liebsten für die TV-Bekanntheit besonders kostbar ist. In den letzten Jahren war sie vor allem mit Projekten in der Reality-TV-Branche und als Model beschäftigt. Die Feiertage bieten ihr nun die Möglichkeit, kurz zur Ruhe zu kommen. Sie betont im Gespräch mit Promiflash, wie wichtig ihr dabei ihre Familie sei: "Das ist immer das Wichtigste an Feiertagen: Family-Time. Das kommt ja oft viel zu kurz." Durch diese Auszeit plant sie, Energie zu tanken, bevor der berufliche Alltag erneut losgeht.

Dass Familie für Micaela einen besonderen Stellenwert hat, zeigte sich bereits zu Weihnachten. Das Fest der Liebe feierte sie trotz ihrer Trennung von Adriano Hess mit ihm und anderen Familienmitgliedern. Im Interview mit RTL erklärte sie damals, dass sie Wert auf ein freundschaftliches Verhältnis mit ihren Ex-Partnern legt, weswegen sie auch mit Adriano die Festtage verbrachte.

Promiflash Micaela Schäfer auf der Premiere von "Vegas Rouge" in Berlin, April 2025

Nicole Kubelka / Future Image Adriano Hess und Micaela Schäfer im November 2023

