So hätte Prinzessin Diana über Herzogin Meghan gedacht

Prinzessin Diana (✝36) und Herzogin Meghan (43) hatten sich zu Lebzeiten von Diana nie getroffen, dennoch spekulieren Fans der royalen Familie häufig, wie Diana über ihre Schwiegertochter gedacht hätte. Laut dem in der Daily Mail zitierten Richard Kay, einem engen Vertrauten Dianas, hätte die "Königin der Herzen" Meghan "faszinierend" gefunden. In der Sendung "Palace Confidential" erklärte er, dass Diana vermutlich sowohl Meghans Unabhängigkeit als auch die Möglichkeit, Prinz Harry (40) aus den königlichen Zwängen zu befreien, geschätzt hätte. Allerdings sei Diana vielleicht enttäuscht darüber gewesen, wie sich das Verhältnis zwischen ihren Söhnen entwickelt hat, nachdem Harry und Meghan ihre royalen Aufgaben niedergelegt und 2020 nach Kalifornien gezogen waren. "Ich denke, sie hätte den Konflikt zwischen William (42) und Harry sehr bedauert", so Michael.

Richard, der Diana in ihren letzten Lebensjahren sehr nahestand, beschrieb sie als humorvoll, ironisch und vielschichtig – Eigenschaften, die durch ihre Rolle in der Öffentlichkeit oft verborgen geblieben seien. Weiterhin verriet er in dem Interview, dass Diana selbst mit dem Gedanken gespielt habe, in die USA zu ziehen, insbesondere in ein Umfeld, das ihr mehr Freiheiten und weniger öffentliche Aufmerksamkeit bieten könnte. "Sie sprach oft davon, dass sie in Amerika freier leben könnte", erzählte Richard. Ihre Sorge um William und Harry habe sie allerdings von diesem Schritt abgehalten, obwohl sie als junge Mutter den amerikanischen Lebensstil bewundert habe. Hätte sie es geschafft, sich in den USA niederzulassen, so Richard, hätte sie vielleicht einen ähnlichen Lebensweg eingeschlagen wie ihr Sohn Harry.

Interessant bleibt der Vergleich zwischen Diana und Meghan, der bereits mehrfach Thema war – vor allem durch visuelle oder symbolische Hommagen von Meghan. So trug die Herzogin von Sussex kürzlich einen Pullover der Northwestern University – ein Kleidungsstück, das auch Diana einst besaß. Diese subtile Geste sorgte für Schlagzeilen und wurde von einigen als Ausdruck der Wertschätzung für die verstorbene Prinzessin gedeutet. Diana erhielt den Pullover während eines Besuchs der Universität, wo sie Spenden für die Krebsforschung sammelte. Es bleibt zu vermuten, dass Meghan sich durch solche Details bewusst in die emotionale Nähe ihrer ikonischen Schwiegermutter rückt und so eine Verbindung zu ihr schafft, die viele Royals-Fans fasziniert.

Getty Images Prinzessin Diana, April 1983

Getty Images Herzogin Meghan, August 2024

