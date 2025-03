JoJo Siwa schwärmt von ihrer neuen, "sehr reifen" Beziehung

JoJo Siwa (21) und Kath Ebbs sprachen jetzt bei den 36. jährlichen GLAAD Media Awards in Los Angeles erstmals über ihre Beziehung. In einem Gespräch mit dem People Magazine schwärmte die Sängerin von ihrer "sehr reifen Beziehung", die sie seit Anfang des Jahres glücklich mache. "Es ist eine wunderschöne Sache, die mich so viel über Leben, Liebe und Respekt gelehrt hat", erzählte JoJo auf dem roten Teppich. Kath, eine nicht-binäre Person, teilte ähnliche Gefühle und sprach in einem früheren Interview mit dem Online-Magazin Pedestrian über die intensive emotionale Verbindung zwischen ihnen. Seit ihrem ersten öffentlichen Auftritt als Paar erfreuen sie sich großer Aufmerksamkeit.

Kennengelernt haben sich JoJo und Kath über ihren gemeinsamen Freund, Musiker G Flip. Anfangs waren sie laut Kath etwa sechs Monate lang befreundet, bevor sie ein Paar wurden. Besonders ausschlaggebend für ihre Verbindung war das gemeinsame Hobby: "Wir sind ständig zusammen Line-Dancing gegangen", erinnerte sich Kath. Ihre romantische Beziehung sei schließlich wie von selbst entstanden, und die beiden seien seither unzertrennlich. Der neue Lebensabschnitt kam für JoJo offenbar genau zur richtigen Zeit, nachdem sie im November 2024 ihre Beziehung mit Dakayla Wilson beendet hatte.

Dass JoJo offen über ihr Liebesleben spricht, ist bei dem ehemaligen Kinder-Star nichts Neues. Bereits in der Vergangenheit hatte sie intensiv über Beziehungen und persönliche Erfahrungen berichtet. Ihre Verbindung mit Kath ist jedoch besonders für JoJo: "Alles fühlt sich anders und besonders an." Podcast- und Content-Creator Kath ist schnell zu einem festen Bestandteil von JoJos Alltag geworden und begeistert nicht nur die Sängerin, sondern auch deren Fans. Schon in den letzten Monaten hatten Fans auf Social Media und bei gemeinsamen Auftritten erste Eindrücke von der Zuneigung des Paares bekommen – jetzt ist aus der Freundschaft eine Liebesgeschichte geworden, die offensichtlich ein neues Kapitel im Leben beider darstellt.

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/C_hW5ewyLpS/?hl=de&img_index=1 Australierin Kath Ebbs im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images JoJo Siwa und Kath Ebbs, iHeartRadio Music Awards im März 2025

Anzeige Anzeige