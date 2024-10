Spannende Details zur neuen "Wednesday"-Staffel bekannt

Große Vorfreude bei den Fans: Netflix steckt mitten in den Dreharbeiten für die zweite Staffel der beliebten Erfolgsserie Wednesday! Die Produktion ist nach Irland verlegt worden und hat im Mai 2024 begonnen, wie auf Kino.de bekanntgegeben wurde. Ein erster Teaser verspricht eine noch spannendere und schaurigere Fortsetzung der ersten Staffel. Die Hauptdarstellerin Jenna Ortega (22) wird erneut als Wednesday Addams zu sehen sein, begleitet von bekannten Gesichtern wie Catherine Zeta-Jones (55) als Morticia Addams, Luis Guzmán (68) als Gomez Addams und Emma Myers (22) als Enid. Ein früherer Kollege wird aufgrund von Missbrauchsvorwürfen nicht zurückkehren: Percy Hynes White (23), der den Fans der Serie als Xavier Thorpe bekannt ist.

Neben den bereits bekannten Darstellern stoßen auch neue Stars zum Cast hinzu. So bereichern unter anderem Steve Buscemi (66) als neuer Schulleiter und Joanna Lumley (78) als Wednesdays Großmutter die Besetzung. Christopher Lloyd (85), der in Staffel eins Onkel Fester spielte, wird einen Gastauftritt haben. Und welche Details sind noch zur heiß ersehnten Fortsetzung bekannt? Im Behind-the-Scenes-Video äußerte sich Jenna mit gewohnt trockenem "Wednesday"-Humor: "Wenn wir euch noch mehr zeigen würden, würden eure Augen bluten – und so großzügig bin ich nicht."

Hinter den Kulissen soll die Serie jedoch mehr Bezug auf Edgar Allan Poe, einen von Wednesdays literarischen Helden, nehmen, dessen Motive in der neuen Staffel deutlicher zu spüren sein werden. Außerdem verspricht die kommende Staffel nicht nur mehr Horror, sondern auch eine intensivere Darstellung der berühmten Addams Family. Insbesondere die komplexe Beziehung zwischen Wednesday und ihrer Mutter Morticia soll näher beleuchtet werden. Zudem soll es bemerkenswerte Tanz- und Actionszenen, wie einen Schwertkampf, geben. Fans können somit voller Vorfreude auf eine aufregende, neue Staffel blicken.

Getty Images Jenna Ortega, "Wednesday"-Star

VLAD CIOPLEA/NETFLIX Jenna Ortega beim Dreh der "Wednesday"-Tanzszene

