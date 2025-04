Auch Laura Blond äußert sich nun zu Serkans Seitensprung

Laura Maria Lettgen, auch bekannt als Laura Blond, hat sich im aktuellen Fremdgehskandal rund um Evanthia Benetatou (33) und Serkan Yavuz (32) zu Wort gemeldet. Eva gestand kürzlich, im April 2024 einen One-Night-Stand mit dem Realitytar gehabt zu haben, der zu diesem Zeitpunkt noch mit seiner schwangeren Partnerin Samira (31) liiert war. In einem Statement auf Instagram betont Laura nun, dass die Verantwortung vor allem bei Serkan liege. "Er hätte sagen müssen: 'Hey, nein, stopp, ich bin verheiratet.' Das hat er definitiv nicht gemacht", stellte sie klar. Auf Eva prasselt seit ihrem Geständnis eine Welle von Hasskommentaren ein, gegen die Laura entschieden Position bezieht.

Dennoch spart die Reality-Darstellerin auch nicht mit Kritik an der Influencerin. Evas Entschuldigung an Samira, die sich in der Öffentlichkeit ebenfalls geäußert hatte, empfindet Laura als unzureichend. "Es hätte ein richtiges 'Hey, Samira, es tut mir leid' geben müssen", erklärt sie und bezeichnet Evas Worte als "wischiwaschi". Dennoch betont sie, dass das ehemalige Bachelor-Girl als Single das Recht habe, frei über seine Entscheidungen zu bestimmen und dass es unfair sei, ausschließlich Eva zur Zielscheibe zu machen.

Kurz nachdem die Trennung von Serkan und Samira öffentlich geworden war, wurde gemunkelt, dass Laura möglicherweise die Frau gewesen sein könnte, mit der der TV-Star seiner Frau fremdgegangen ist. Damals meldete sich Samira zu den Gerüchten zu Wort und stellte klar, dass diese nicht der Wahrheit entsprechen. "Freunde, F***e Blond ist nicht der Grund für die Trennung. Es geht um weitaus Schlimmeres als diese Exposer-Scheiße, die mich in einer ohnehin schwierigen Lage meiner Beziehung getroffen hat", schoss sie auf Instagram gegen ihre TV-Kollegin.

Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, Influencerin

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im März 2025

