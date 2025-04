Nach Krankheit: Papst Franziskus I. (†88) ist gestorben

Die Welt steht still: Papst Franziskus I. ist tot. Die traurige Nachricht über sein Ableben bestätigt der Kardinal Kevin Farrell am Ostermontag in einem offiziellen Statement: "Heute Morgen um 7.35 Uhr ist der Bischof von Rom, Franziskus, in das Haus des Vaters zurückgekehrt. Sein ganzes Leben war dem Dienst des Herrn und seiner Kirche gewidmet." Er starb im Alter von 88 Jahren.

Mehr dazu in Kürze hier auf Promiflash.

Anzeige Anzeige