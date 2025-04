König Charles und Camilla trauern um Papst Franziskus (†88)

König Charles (76) und Königin Camilla (77) erweisen dem verstorbenen Papst Franziskus I. (88) die letzte Ehre. Wie Hello! berichtet, gab das Oberhaupt des britischen Königshauses folgende Erklärung ab: "Meine Frau und ich waren zutiefst betrübt, vom Tod von Papst Franziskus zu erfahren. Unsere schweren Herzen wurden jedoch dadurch etwas erleichtert, dass seine Heiligkeit in der Lage war, der Kirche und der Welt, der er sein Leben lang mit solcher Hingabe diente, einen Ostergruß zu übermitteln."

Auch im Weiteren findet Charles rührende Worte für den Verstorbenen. "Seine Heiligkeit wird in Erinnerung für sein Mitgefühl, sein Streben nach Einheit der Kirche und seinen unermüdlichen Einsatz für die gemeinsamen Anliegen aller Gläubigen und derer mit gutem Willen, die sich für das Wohl anderer einsetzen bleiben", betont er und fügt hinzu: "Sein Glaube, dass die Sorge um die Schöpfung ein existenzieller Ausdruck des Glaubens an Gott ist, hat weltweit viele Menschen berührt. Durch sein Wirken und seine Fürsorge für Mensch und Umwelt hat er das Leben vieler tiefgreifend beeinflusst." Vor elf Tagen reiste das Königspaar persönlich nach Rom, um eine private Audienz beim Papst wahrzunehmen, der bereits seit einigen Monaten mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte.

Die traurige Nachricht über den Tod des in Argentinien geborenen Pontifex wurde vor wenigen Stunden bekannt. "Heute Morgen um 7.35 Uhr ist der Bischof von Rom, Franziskus, in das Haus des Vaters zurückgekehrt. Sein ganzes Leben war dem Dienst des Herrn und seiner Kirche gewidmet", erklärte Kardinal Kevin Farrell in einem kurzen Statement, das unter anderem Bild vorlag. Franziskus war seit dem Jahr 2013 im Amt – weitere Details zu seinem Ableben sind aktuell noch nicht bekannt.

Getty Images König Charles, Papst Franziskus und Königin Camilla im April 2017

Getty Images Papst Franziskus I. an Ostersonntag im April 2025

