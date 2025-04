Statement abgefilmt: Serkan Yavuz schickt Fan Anwaltspost

Serkan Yavuz (32) veröffentlichte kürzlich eine ausführliche Stellungnahme, in der er seinen Seitensprung mit Eva Benetatou (33) thematisierte. Es gab jedoch einen kleinen Haken an der Sache: Fans mussten eine Gebühr von 1,19 Euro zahlen, um sich das Video anschauen zu können. Wie der Realitystar jetzt auf Instagram deutlich macht, war ihm wohl klar, dass einige Leute versuchen würden, das Statement einem breiteren Publikum zugänglich zu machen – weshalb er einem Fan nun mit rechtlichen Konsequenzen droht. "Ich freue mich, dass du die Erste bist, die die Urheberrechte verletzt", lautet die Nachricht, die er in seiner Story veröffentlicht und ferner: "Du bekommst schön Post vom Anwalt. Danke, dass du deine Reels immer mit Gesicht machst, sodass du schnell ausfindig zu machen bist."

Eine Gebühr zahlen zu müssen, um Serkans Sicht der Dinge zu erfahren, brachte entsetzte Reaktionen hervor. Neben einer Vielzahl von Followern, die sich fassungslos zeigten, teilte auch Laura Maria Lettgen ihre Meinung zu dem Thema – und betonte gegenüber ihren Fans, es nicht zu befürworten, Geld für die Stellungnahme auszugeben. "Ich appelliere an den gesunden Menschenverstand: Bitte lasst ihn nicht noch Geld verdienen und ihn dafür belohnen, dass er solche Schandtaten gemacht hat. Deswegen, bitte kauft dieses Video nicht", erklärte die einstige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin auf TikTok.

Der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer meldete sich erst kürzlich erstmals wieder im Netz. Nach Bekanntwerden seiner Trennung von Samira (31) zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück. Vor wenigen Wochen ließ Eva aber die Bombe platzen: Sie bestätigte, dass Serkan seiner Frau mit ihr fremdgegangen war. Auf das Geständnis folgte eine Reihe an entsetzten Reaktionen – und der 32-Jährige kam nicht drumherum, sein Schweigen zu brechen. "Wartet ab. Ich komme zurück, wie ihr es nicht erwartet, und jeder kommt auf seine Kosten", betonte er in seiner Story.

