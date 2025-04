Serkan Yavuz meldet sich erstmals nach Samira-Eva-Drama

Serkan Yavuz (32) steht derzeit im Mittelpunkt eines echten Skandals der Reality-TV-Welt. Am Donnerstag bestätigte Evanthia Benetatou (33), dass sie etwas mit Serkan hatte, als dieser noch mit seiner Ex-Partnerin Samira Yavuz (31) zusammen war. Schon wenige Monate zuvor, bei der Verkündung der Trennung, erhob Samira Fremdgehvorwürfe gegen Serkan. Dieser schwieg bislang. Doch nun meldet er sich erstmals zu Wort. "Wartet ab. Ich komme zurück, wie ihr es nicht erwartet und jeder kommt auf seine Kosten", kündigt er selbstbewusst in seiner Instagram-Story an und meckert: "Hirnverbrannte Welt, in der wir leben."

Serkan übt scharfe Kritik an der Gesamtsituation und an dem öffentlichen Interesse. "Wie wild gewordene Tiere, was hier gerade passiert – und das ist echt eine Beleidigung an die Tierwelt", schimpft der zweifache Vater. "Ich dachte, ich bin schon dumm genug für diese Welt mit meinen Taten", schreibt er zusätzlich. Was er damit wohl meint? Von einer Entschuldigung oder einer Stellungnahme fehlt jedoch weiterhin jede Spur. Fans dürfen gespannt bleiben, was Serkan für seine Rückkehr geplant hat.

Eva machte am Donnerstag den Seitensprung mit Serkan publik und entschuldigte sich im selben Atemzug bei Serkans Ex-Partnerin Samira. Die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin lehnte diese jedoch dankend ab. "Die Reality-Menschen von heute haben keinen moralischen Kompass mehr. Ach Eva, deine angebliche Reue jetzt auf Clickbait aufzubauen, ist bestimmt nicht das Verhalten, das deinem Sohn die richtigen Werte vermittelt. [...] Das ist übrigens das erste Mal, dass ich etwas von einer Entschuldigung lese – hier öffentlich einmal für uns alle", machte sie auf Instagram deutlich.

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, Januar 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren zwei Töchtern im Juni 2024

