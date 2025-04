Victoria Beckham trägt gleiches Outfit wie Schwiegertochter

Victoria Beckham (51) sorgte bei ihrer Geburtstagsfeier in Miami für Aufsehen, als sie das gleiche Outfit trug, das ihre Schwiegertochter Nicola Peltz-Beckham (30) vor etwas mehr als einem Jahr auf einem roten Teppich getragen hatte. Die ehemalige Spice Girls-Sängerin feierte ihren 51. in einem weißen Korsett- und Hosen-Zweiteiler aus ihrer eigenen 2024-Kollektion, das Nicola zur Premiere ihres Films "Lola" getragen hatte. Damals hatte Victoria ihrer Schwiegertochter das Outfit als Geschenk überreicht und die beiden hatten sogar gemeinsame Fotos auf Social Media gepostet. Doch 14 Monate später wirft die Kleiderwahl, die Victoria auf Instagram präsentierte, Fragen auf. Grund dafür ist das angeblich angespannte Verhältnis zwischen ihr und Nicola, denn das soll Gerüchten zufolge abgekühlt sein.

Das Modestatement der Designerin bekommt Brisanz durch das Verhalten von Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham (26), die Victoria an ihrem Geburtstag bisher nicht öffentlich gratulierten. Für eine Familie, die regelmäßig im Netz Einblicke in ihr Leben gibt, ist das ein verdächtiges Detail. Während Victoria ihren Ehrentag feierte, nahmen Nicola und Brooklyn am Coachella-Musikfestival in Kalifornien teil – rund 4.200 Kilometer entfernt.

Auch anlässlich des dritten Hochzeitstags des jungen Paares haben weder Victoria noch andere Mitglieder der Beckham-Familie öffentlich gratuliert. Nun wird spekuliert, ob die Kleiderwahl Victorias eine geheime Nachricht, ein subtiler Seitenhieb oder vielleicht sogar ein versöhnlicher Schritt in Richtung Nicola sein könnte. Zumindest wäre es wünschenswert, dass sich die Wogen bald glätten, da Familienoberhaupt David bald 50 wird. Ob sein ältestes Kind und dessen Frau anwesend sein werden, bleibt jedoch offen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige