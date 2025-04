Darum ist die Netflix-Serie "Die Glaskuppel" so beliebt

Die neue Miniserie "Die Glaskuppel" (Original: "Glaskupan") hat es kurz nach ihrem Start am 15. April 2025 direkt an die Spitze der Netflix-Charts geschafft und sorgt für Begeisterung unter den Zuschauern. Die düstere Geschichte folgt der Kriminologin Lejla, gespielt von Léonie Vincent (30), die nach dem Tod ihrer Adoptivmutter nach Schweden zurückkehrt. Dort wird sie mit dem mysteriösen Verschwinden von Alicia, der Tochter ihrer Freundin, konfrontiert. Für Lejla ist der Fall besonders emotional, da sie selbst als Kind entführt wurde und noch immer mit den seelischen Folgen kämpft. Während ihrer Nachforschungen stößt sie nicht nur auf Geheimnisse um das Verschwinden des Mädchens, sondern auch auf erschütternde Wahrheiten über ihre eigene Vergangenheit. Ihr jüngeres Ich wird gespielt von dem schwedisch-australischen Kinderstar Seraphine Krystek.

Entwickelt wurde die Serie von der bekannten Schriftstellerin Camilla Läckberg, die für ihre spannenden Krimi-Geschichten bekannt ist. Regie führten Lisa Farzaneh, die für ihre Arbeit an "Young Royals" gelobt wurde, und Henrik Björn, der bereits in der Mystery-Serie "Jordskott" für Aufsehen sorgte. Fans von düsteren, psychologischen Thrillern loben die packende Inszenierung und die unerwarteten Wendungen in der Handlung. Kritiker äußern sich via Rotten Tomatoes jedoch gemischt: Während einige das fesselnde Finale hervorheben, bemängeln andere die Vorhersehbarkeit der Geschichte und stellen die innere Logik der Charaktere in Frage. Trotz allem ist "Die Glaskuppel" eine Serie, die Spannung und emotionale Tiefe verbindet.

Bereits zuvor konnte eine andere Krimiserie, "Der Gärtner", hohe Erfolge auf Netflix feiern und sich einen Platz in den internationalen Charts sichern. Diese Serie wurde für ihre ungewöhnliche Handlung, die Auftragsmorde mit Familiendynamik verbindet, gelobt. Im Vergleich dazu scheint "Die Glaskuppel" stärker auf psychologische Elemente und Vergangenheitsbewältigung zu setzen, was eine andere Facette des Mystery-Genres beleuchtet. Léonie Vincent ist vielen Netflix-Fans bereits aus kleineren Produktionen bekannt, und mit dieser Rolle könnte sie sich nun einem breiteren Publikum vorstellen. Camilla Läckberg hat mit ihrem Gespür für komplexe Erzählungen erneut bewiesen, dass sie eine Meisterin des skandinavischen Krimis ist. Fans hoffen nun darauf, dass Netflix diesen Erfolg weiterführt.

Léonie Vincent spielt Lejla in der Netflix-Serie "Die Glaskuppel"

Schauspielerin Seraphine Krystek ist Teil des Casts der Netflixserie "Glaskupan"

