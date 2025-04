Flower-Power: So entspannt feierte Nicole Kidman Ostern

Nicole Kidman (57) feierte das Osterfest im kleinen Familienkreis in ihrem Zuhause in Nashville, Tennessee. Abseits des Rampenlichts zeigt sich die Schauspielerin ganz natürlich und entspannt. Begleitet wurde die Oscar-Preisträgerin von ihrer Schwester Antonia Kidman und deren Tochter Lucia Hawley. Diese gab auf Instagram ein paar Einblicke. Nicoles Töchter Sunday Rose (16) und Faith Margaret (14) waren ebenfalls mit von der Partie – zusammen genossen sie die Ostertage. In fließenden Kleidern mit Blumenprint posierten die drei Generationen strahlend für ein paar Fotos.

Neben den tollen Familienfotos gewährte Lucia auch einen Blick auf das opulente Festmahl: So gab es ein goldbraun geröstetes Hähnchen, knusprige Kartoffeln, glasiertes Gemüse und typisch amerikanisches Cornbread. Ein Gläschen Champagner durfte an Ostern selbstredend ebenfalls nicht fehlen. Süßes Highlight war eine fruchtige Erdbeertarte, die den festlich gedeckten Tisch schmückte. Bei der Familienzusammenkunft fehlte offenbar allerdings Nicoles Ehemann Keith (57). Der Musiker geht bald auf große Tour und trifft vermutlich noch ein paar letzte Vorbereitungen.

Für Nicole dürfte das Osterfest mit ihrer Schwester und ihren Kindern Balsam für die Seele sein. Der Hollywoodstar erlitt in den vergangenen Jahren tragische Verluste. Ihre geliebte Mutter Janelle starb im vergangenen September. Ihre Familie ist ihre größte Stütze – auch ihre beiden Adoptivkinder Isabella (32) und Connor (30), mit denen sie ein schwieriges Verhältnis pflegt. "Es ist irgendwie traurig, dass es einen so tragischen Moment brauchte, um sie zurück in ihr Leben zu holen, aber sie [Nicole] weiß, dass es ihre Mutter sehr glücklich machen würde, wenn ihr Tod ihre entfremdeten Enkelkinder zurück in die Familie bringt", berichtete ein Insider Woman's Day im vergangenen Jahr.

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

Instagram / nicolekidman Antonia, Janelle und Nicole Kidman

