"Rücksichtslos": So steht Temptation-Jeremy zu Raffas Worten

In Folge fünf von Temptation Island haute Raffaela wieder raus. Sie sprach sehr offen über Dinge, die ihr in ihrer Beziehung fehlen. Auch dass Verführer Marvin ihr es besonders angetan hat, hielt sie nicht geheim: Ihn habe sie vor allem deswegen interessant gefunden, weil er das komplette Gegenteil von ihrem Freund Jeremy sei. Gegenüber Promiflash gesteht der, dass die Worte seiner Freundin ihn ziemlich getroffen haben: "Ich finde es rücksichtslos und unüberlegt, solche Details öffentlich anzusprechen."

Ob sich Raffa in diesem Moment bewusst gewesen ist, wie sehr sie ihrem Partner damit wehtut, weiß nur sie selbst. Jeremy macht aber klar, was er davon hält: "Zu sagen, sie finde Marvin sehr interessant, gerade weil er so anders ist – das ist für mich komplett fehl am Platz." Aber auch der IT Security Engineer selbst sorgte für das ein oder andere pikante Bild in der "Temptation Island"-Villa. Im Promiflash-Interview gibt Jeremy zu, dass er sich in einer Situation nicht richtig verhalten hat. "Der Lapdance auf meinem Gesicht war definitiv zu viel, das hätte ich nicht zulassen dürfen. Das war so nicht geplant und ist mir auch sehr unangenehm", gesteht er.

Schon zu Beginn der aktuellen "Temptation Island"-Staffel wurde klar, dass die Grenzen von Jeremy und Raffaela ziemlich schwammig sind. Nicht nur einmal betonte die Reality-TV-Darstellerin, dass sie einer offenen Beziehung nicht abgeneigt sei – und gab ihrem Freund sogar einen Knutsch-Freifahrtschein. Die Verführerinnen in der Männer-Villa waren sich aber von Anfang an sicher, dass Jeremy von diesem Beziehungskonzept nicht wirklich überzeugt sei. Vor allem die TV-Bekanntheit Jade Übach (31) war sich sicher, dass Raffa ihren Partner zu etwas drängen würde, was er eigentlich gar nicht wolle. "Sie ist übelst manipulativ. Ich glaube, sie ist auch toxisch. [...] Sie hat ihn an der Leine", lästerte sie über die Grafikdesignerin.

