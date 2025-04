Seltene Fotos: Sasha und Malia Obama genießen Osterpicknick

Malia (26) und Sasha Obama (23) haben den Ostersonntag in Los Angeles verbracht – fernab vom politischen Rampenlicht in Washington und ihren berühmten Eltern, Ex-Präsident Barack Obama (63) und dessen Frau Michelle (61). Gemeinsam mit einer Gruppe von Freunden, darunter auch Filmemacher Tiler Wilson, genossen die Schwestern ein entspanntes Picknick im Park. Unter einem schattigen Baum machten sie es sich mit Snacks und einem violetten Kühlbehälter voller Getränke gemütlich. Besonders ins Auge fallen dabei ihre lässigen Outfits: Auf den Bildern, die Just Jared vorliegen, trägt Malia eine weite, braune Hose, kombiniert mit einem schwarzen Crop-Top, während Sasha in einer schwarzen Zip-Jacke und einem langen, fließenden Rock steckt.

Zwischen den beiden Schwestern scheint es ziemlich harmonisch zuzugehen. Michelle hatte erst vor Kurzem betont, wie eng das Band zwischen ihren Töchtern sei – die beiden leben nach ihrem College-Abschluss mittlerweile sogar gemeinsam in Kalifornien. In der "Today Show" verriet die ehemalige First Lady: "Was ich am meisten liebe, ist, dass die beiden Mädchen beste Freundinnen sind."

Die Beziehung zwischen Malia und Sasha ist über die Jahre spürbar gewachsen – nicht zuletzt durch die gemeinsamen Erfahrungen und Herausforderungen während ihrer Zeit im Weißen Haus. Michelle hatte in der Vergangenheit offen eingeräumt, wie schwierig es für sie gewesen sei, ihre Töchter in deren Teenagerjahren vor der Öffentlichkeit zu schützen. Mittlerweile sind die beiden selbstständig geworden: Malia verfolgt eine Karriere in der Filmbranche, während Sasha sich auf ihr Studium und das Leben in Los Angeles konzentriert.

Instagram / michelleobama Malia, Barack und Sasha Obama im Juni 2020

Getty Images Barack Obama mit seiner Frau Michelle und seinen Töchtern Malia und Sasha

