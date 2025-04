Anna und Co.: "Are You The One?"-Cast von Chiara enttäuscht

Beim großen Wiedersehen von Are You The One? wird endlich aufgeklärt, warum Chiara es sich scheinbar mit dem gesamten Cast verscherzt hat. Wie schon zuvor bekannt war, ist die 24-Jährige zum Dreh nicht erschienen – ihre ehemaligen Mitstreiter ziehen daher ganz ungestört vom Leder. Den Anfang macht Anna. Sie ist nun mit Tano zusammen, der jedoch auch etwas mit Chiara hatte. Das Techtelmechtel haben beide für vier Monate totgeschwiegen, bis Camelia die unwissende Anna aufgeklärt hat. Sie stellt klar, dass sie und Tano zu diesem Zeitpunkt noch kein Paar waren und es daher auch kein richtiger Seitensprung war. Das Verhalten von Chiara hingegen sei eine große Enttäuschung gewesen, da die beiden Mädels damals gute Freundinnen gewesen sind. "Ich kann und will zu dieser Person gar nicht viel mehr sagen. Also, wer so eine Person wie sie zur Freundin hat, braucht keine Feinde mehr", stellt Anna klar.

Auch bei Joshi Josh und Joanna hatte Chiara angeblich ihre Finger im Spiel. Die beiden wollten sich eigentlich nach Drehschluss bei "Are You The One?" besser kennenlernen. Chiara habe Joanna jedoch immer wieder ins Gewissen geredet und geraten, sich von Joshi lieber fernzuhalten. Immerhin fiel der Student während der Dreharbeiten in Thailand immer wieder durch seine unentschlossene Art auf und verletzte seine Auserkorene damit. Letztendlich wurde aus den beiden nichts. Auch bei Sinan und Enes' Streit nach den Dreharbeiten spielt Chiara angeblich maßgeblich eine Rolle. "Chiara ist überall. Die ist wie ein Fluch, man", jammert Joshi.

Da Chiara nicht anwesend war, konnte sie sich zu der langen Liste der Vorwürfe nicht persönlich äußern. Auf Instagram macht sie nun jedoch klar, dass das Verhalten ihrer Co-Stars sie "sprachlos" macht. Sie wolle nun doch noch selbst Stellung beziehen und bereite derzeit ein Statement vor, um ihre Seite der Geschichte zu teilen.

Instagram / annaoliviax "Are You The One?"-Kandidatin Anna

Instagram / joshua.gyamfii Joshi Josh, Kandidat bei "Are You The One?"

