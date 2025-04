"Are You The One?"-Anna teilt erstes Pärchenfoto mit Tano

Das Versteckspiel hat ein Ende: Anna und Tano haben nicht nur während des großen Are You The One?-Wiedersehens ihre Beziehung offiziell gemacht, sondern entzücken jetzt auch mit einem süßen Pärchenfoto. Auf Instagram teilte Anna einen Schnappschuss, der das Paar bei einem romantischen Sonnenuntergang zeigt. Tano sitzt auf einem Steg und umarmt zärtlich Annas Beine, während die beiden gemeinsam aufs Wasser blicken.

Fans scheinen ihnen die junge Liebe offenbar von ganzem Herzen zu gönnen. Viele reagierten begeistert und überschütteten das Paar in den Kommentaren mit positivem Zuspruch. "Wenn Anna glücklich ist, bin ich's auch", "Ich freue mich so doll für euch" und "Ihr passt toll zusammen", lauten nur einige der zahlreichen Reaktionen in der Kommentarspalte. Dass das Paar sich in der Öffentlichkeit inzwischen so harmonisch präsentiert, war nicht von Anfang an zu erwarten. Während der Dreharbeiten zur Show hatte Tano mit Fehltritten und Unehrlichkeit gegenüber Anna für Unruhe gesorgt. Besonders seine intime Begegnung mit einer anderen Teilnehmerin sorgte für Enttäuschung und Misstrauen.

Nach der Ausstrahlung der Staffel nahm Tano jedoch allen Mut zusammen und entschuldigte sich. "Ich weiß, dass mein Verhalten bei AYTO sehr, sehr respektlos und beschämend war, nicht nur gegenüber Anna, sondern auch gegenüber mir selbst", erklärte er auf Instagram und ergänzte: "Ich hatte die Szenen gar nicht mehr so im Kopf, wie sie gezeigt wurden. Das heißt, ich war selber von mir schockiert, als ich die Sachen gesehen habe und habe selber angefangen, mich zu schämen." Tano begann, um Annas Vertrauen zu kämpfen. Mit Erfolg: Seit Jahresbeginn sind die beiden offiziell ein Paar und offenbar sehr glücklich miteinander.

Instagram / annaoliviax Tano und Anna, "Are You The One?"-Kandidaten 2025

Instagram / tanoitaa21 Tano, "Are You The One?"-Kandidat

