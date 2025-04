Bushidos Dokusoap fliegt nach einer Folge aus dem Programm

Es hätte ein Blick hinter die Kulissen des Rappers Bushido (46) und seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (43) werden sollen, doch nach nur einer Folge ist Schluss. Die Dokusoap "Bushido & Anna-Maria – Alle auf Tour" wurde von VOX nach enttäuschenden Einschaltquoten umgehend aus dem Programm genommen. Erst am Dienstagabend hatte der Sender die Episode um 23:20 Uhr ausgestrahlt, doch das Interesse des Publikums blieb aus. Laut DWDL verfolgten nur rund 120.000 Zuschauer die Sendung, was einem Marktanteil von mageren 1,4 Prozent in der Zielgruppe entsprach. Ab der nächsten Woche laufen auf diesem Sendeplatz deshalb Wiederholungen von "Hot oder Schrott – Die Allestester".

Aber auch ohne die VOX-Sendung müssen die Fans des berühmten Paares nicht auf private Einblicke verzichten. In ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria & Anis Ferchichi" plaudern die Auswanderer immer wieder über pikante Themen. Zuletzt durften sich die beiden über einen Besuch von Anna-Marias Mutter Soraya freuen. Der "Sonnenbank Flavour"-Interpret gab kurz darauf im Podcast zu, dass er Angst habe, seine Schwiegermutter könnte bei ihnen einziehen wollen.

Durch sein Familienleben mit Anna-Maria hat sich Bushido in den vergangenen Jahren ziemlich gewandelt. In einer Sache ist der 46-Jährige allerdings noch ganz der Alte: Zwischen Fler (43) und dem siebenfachen Vater herrscht seit Ewigkeiten ein erbitterter Beef. Anfang April konnte der gebürtige Bonner laut Bild allerdings einen Sieg vor Gericht verbuchen. Demnach muss ihm Fler 137.000 Euro Schadensersatz zahlen, da er Fan-Artikel für ein Album verkauft hatte, das die beiden einst gemeinsam aufgenommen hatten.

Instagram / sorayalewetacke Bushido mit seiner Schwiegermutter Soraya Lewe-Tacke

Instagram / fler Fler, Rapper

