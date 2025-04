Darum macht sich Chris Broy über das Eva-Serkan-Drama lustig

Es gibt derzeit wohl kein Thema, das mehr in aller Munde ist, als das Drama um Serkan Yavuz (32) und Eva Benetatou (33). Wie kürzlich herauskam, ging der einstige Bachelorette-Kandidat seiner Frau Samira (31) mit der Promi Big Brother-Bekanntheit fremd. Neben vielen Kollegen der Branche meldete sich auch Chris Broy (35) – Evas Ex, mit dem sie sich einen Sohn teilt – zu dem Skandal zu Wort. Der Realitystar machte sich in den vergangenen Tagen immer wieder über den Seitensprung lustig. In seiner Instagram-Story offenbart er jetzt, aufgrund seiner Reaktion einige böse Nachrichten bekommen zu haben – und erklärt, warum er "das gute Recht" habe, sich zu äußern. "Ich nehme das ein bisschen mit Humor, weil klar ist, dass das lächerlich ist. Aber ich wurde drei, vier Jahre systematisch als Fremdgeher beschimpft. Dass ich sie damals verlassen habe, weil ich bei Kampf der Realitystars fremdgegangen bin", betont der Kölner und fügt hinzu: "Das war kein Fremdgehen. Ich habe nirgendwo reingedippt, ich habe niemanden geknutscht oder sonst was."

Eva und Chris trennten sich 2021 nach den Dreharbeiten des beliebten Reality-TV-Formats. Die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin warf ihrem Ex daraufhin vor, sie mit seiner "Kampf der Realitystars"-Kollegin Jenefer Riili (32) betrogen zu haben – was eine Welle der Kritik auslöste. "Sie und ich, wir wurden auseinandergenommen", führt der 35-Jährige weiter aus und ergänzt: "Leute, ich habe mich eingegraben, mein Handy weggelegt, ich konnte das nicht mehr. Ich war bei der Therapie, ich hatte Depressionen, ich kam nicht mehr klar." Nun wolle er aber klarstellen, dass an den Vorwürfen nie etwas dran war, insbesondere für seinen Nachwuchs. "Mein Sohn soll lieber sehen, dass ich so etwas nicht gemacht habe, [...]. Alles gut, dass sie jetzt sagen möchte, [...] 'Ich will meinem Sohn zeigen, dass man zu seinen Fehlern steht.' Aber man sollte seinem Sohn vielleicht lieber zeigen, dass man solche Sachen gar nicht erst macht", betont der Ex-Sommerhaus-Bewohner.

Für Chris ist das Verhalten seiner Ex-Verlobten also Heuchelei – doch er hat nicht nur ein Problem mit ihr, sondern auch mit Serkan. "Geh mir aus der Sonne, Junge, ehrlich. [...] Da geht es auch gar nicht um Eva oder sonst was, es geht darum, dass wir cool miteinander waren und du bei mir zu Hause warst und von meinem Teller gegessen hast", wettert die B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Bekanntheit. Er brauche "Menschen, die so eiskalt sind", nicht in seinem Leben. "Raus aus meinem Kreis, verschwinde, guck mich gar nicht erst an. [...] Heiratet doch, wirklich. Maximal peinlich, die ganze Aktion. Und deswegen melde ich mich, weil der eine mir theoretisch ins Gesicht gespuckt hat und die andere mir die Schuld gibt", beendet er seine Stellungnahme.

Anzeige Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige Anzeige