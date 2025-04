Gemälde verstorbener Mama: Carmen Geiss ist den Tränen nah

Ein ganz besonderes Geschenk rührte Carmen Geiss (59) in ihrer Show Die Geissens zu Tränen. Der befreundete Künstler Sharyar Azhdari präsentierte der Reality-TV-Darstellerin eine große Leinwand mit einem Foto ihrer vor drei Jahren verstorbenen Mutter Anna Schmitz. Kaum hatte Carmen das Bild erblickt, zeigte sie sich überwältigt von Emotionen. "Mami!", stieß sie unter Tränen aus, bevor sie sichtlich aufgelöst erklärte: "Ich kann jetzt echt nicht sprechen."

Das Gemälde, das Shary liebevoll als Geschenk für Carmen angefertigt hatte, scheint einen besonders schmerzhaften, aber auch wertvollen Punkt in ihrem Leben zu berühren. In einem späteren Interview betonte Carmen: "Meine Mutter hat mich sehr geprägt. Sie hat mir die Stärke gegeben, die ich habe." Zudem verriet sie, dass das Bild im neuen Zuhause der Familie Geiss einen besonderen Platz einnehmen werde, denn es sei ihr wichtig, ihre Mutter auf diese Weise in Ehren zu halten.

Der Verlust ihrer Mutter bewegt Carmen bereits seit Längerem tief. Schon kurz nach dem Tod von Anna Schmitz teilte Carmen auf Instagram rührende Worte und Bilder, um ihrer Mutter zu gedenken. Sie schrieb damals über den unsagbaren Schmerz und erzählte von der unersetzlichen Rolle ihrer Mutter in ihrem Leben. Die Geissens, die für ihren luxuriösen Lebensstil und die glamouröse Show bekannt sind, lassen so immer wieder auch emotionale Einblicke in ihr Leben zu, die zeigen, dass selbst Glanz und Reichtum keinen Verlust ersetzen können.

Getty Images Carmen Geiss, TV-Persönlichkeit

Instagram / robertgeiss_1964 Robert und Carmen Geiss im Juni 2023

