"Herzschmerz-Diät": Samira Yavuz hat nach Ehe-Aus abgenommen

Im Leben von Samira Yavuz (31) ist in den vergangenen Monaten einiges passiert. Die Reality-TV-Bekanntheit gab im Februar ihre Trennung von Ehemann Serkan (32) bekannt und steht derzeit inmitten des Dramas um dessen Seitensprung: Der ehemalige Bachelorette-Kandidat ging ihr vergangenes Jahr mit Eva Benetatou (33) fremd, was diese vor wenigen Tagen öffentlich machte. In diesem ganzen Drama versucht die Podcasterin jetzt, die positiven Seiten zu sehen – wie beispielsweise, dass sie sich mit ihrem Gewicht derzeit sehr wohl fühlt. "Emotional gesehen bin ich total am Limit, aber figurtechnisch gesehen habe ich einfach schon lange nicht mehr so geil ausgesehen", erzählt sie in ihrer Instagram-Story.

Ihre Gewichtsabnahme bezeichnet die 31-Jährige als "Herzschmerz-Diät" – die zwar "nicht gesund, aber wirksam" sei. "So als würde mir mein Leben sagen wollen: 'So Samira, du heiße Schnecke, jetzt packst du dich in deinen Bikini, legst dich an den Strand und vergisst einfach mal alles um dich herum'", führt sie weiter aus und ergänzt: "Diese fünf Kilo, die so schwer waren abzunehmen, jetzt in diesem 'Ich esse gar nichts, weil mir hat es den Magen zugemacht' – super. Ging einfach so", berichtet die Beauty & The Nerd-Bekanntheit und betont, sie habe weder das Besuchen eines Fitnessstudios noch irgendetwas anderes gebraucht.

Trotzdem ist die Situation, in der sich die zweifache Mama derzeit befindet, wohl nicht zu unterschätzen. Eva legte vergangene Woche die Beichte ab, in Serkans Seitensprung involviert gewesen zu sein und entschuldigte sich im Netz bei Samira – doch kurze Zeit später veröffentlichte die ehemalige Bachelor-Kandidatin ein Video, in dem sie sich unter anderem über die Reaktion der Ex-Sommerhaus-Gewinnerin lustig machte. "Ich bin so schockiert. Ich kann echt nicht glauben, dass dieses Video existiert", reagierte Samira im Netz auf den Satire-Clip und fügte hinzu: "Wenn deine Reue echt wäre, dann wäre Schweigen deine Antwort gewesen – nicht Nachäffen."

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im April 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Evanthia Benetatou

