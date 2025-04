Pietro Lombardi und Laura wollen zu "Schlag den Star"

Pietro Lombardi (32) und seine Partnerin Laura Maria Rypa (29) haben eine spannende Neuigkeit mit ihren Fans geteilt. Während einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan wissen, ob das Paar eine Teilnahme bei Schlag den Star in Betracht ziehen würde. Daraufhin verriet Pietro, dass es bereits in diesem Jahr eine Anfrage gab, bei der sie als Team gegen ein anderes Duo antreten sollten. Allerdings musste der Sänger absagen, da er zum Zeitpunkt der Dreharbeiten einen Auftritt hatte. Doch die Hoffnung bleibt: "Das Jahr ist ja noch lang. Also vielleicht noch dieses Jahr oder nächstes Jahr und mal schauen, wer unsere Gegner werden", so Pietro optimistisch.

Die Vorstellung, dass Pietro und Laura gemeinsam gegen ein anderes Paar antreten könnten, sorgt schon jetzt für Gesprächsstoff bei den Fans. Das Erfolgsformat "Schlag den Star", in dem Prominente in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten, begeistert seit Jahren ein breites Publikum und bietet spannende Unterhaltung. Ob und wann das Paar tatsächlich dabei sein wird, ist noch unklar. Sicher scheint jedoch, dass das Duo sich gut ergänzen könnte, denn Pietro und Laura zeigen sich in Interviews und sozialen Medien immer wieder als eingespielte Einheit.

Laura und Pietro, die gemeinsam ihre Kinder großziehen, sind ein wahres Power-Duo. Erst kürzlich hatte Laura ihrem Partner auf Instagram liebevolle Worte der Anerkennung ausgesprochen und betont, wie stolz sie auf seine Erfolge ist. Neben seiner Musikkarriere legt Pietro verstärkt Wert auf die Zeit mit seiner Familie. "Wir alle sehen, mit wie viel Liebe und Hingabe du das machst", schrieb sie unter einen Beitrag. Mit solchem Rückhalt dürfte Pietro sicher bestens für eine neue Herausforderung wie "Schlag den Star" gerüstet sein. Fans dürfen also gespannt sein, ob und wann die beiden gemeinsam antreten werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, 2024

Anzeige Anzeige