Junge Konkurrenz: Micaela Schäfer legt sich unters Messer

Micaela Schäfer (41) ist zurück in der Schönheitsklinik. Seit einem Jahr hatte sich die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin nicht mehr operieren lassen, doch mit der Abstinenz ist nun Schluss. In einem Beitrag bei "Punkt 6" zeigt die TV-Bekanntheit, wie sie sich einer Wangenfettentfernung unterzieht. Für die Brünette hat dies berufliche Gründe. "Die Konkurrenz schläft nicht. Mittlerweile bin ich die Älteste am Set. Um mich herum sind immer 18-jährige Hühner. Alle sehen gut aus und da muss man natürlich mithalten", erklärt die gebürtige Leipzigerin.

Obwohl der Eingriff grundsätzlich minimalinvasiv ist und nur 15 Minuten dauert, lässt sich die TV-Ikone unter Vollnarkose behandeln. Das Risiko der OP ist allerdings nicht zu unterschätzen. Micaelas behandelnder Arzt macht in dem Beitrag deutlich: "Es kann nachbluten. Wundheilungsstörungen und Infektionen können auftreten." Die Fettentfernung wird durch den Mund vorgenommen, wo sich besonders viele Keime tummeln. Die 41-Jährige hat damit kein Problem. Zur Sicherheit verordnet sie sich dennoch zehn Tage Ruhe nach der OP.

Eine längere Pause kann sich Micaela zurzeit nicht leisten. Die Influencerin hat durch ihre fünf Immobilien Kreditschulden in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Im Gespräch mit RTL gab die ehemalige Dschungelcamperin im vergangenen Dezember zu: "Ich mache mir eigentlich jeden Tag Gedanken über meine Altersvorsorge. Ich schlafe auch unruhig, weil ich wahnsinnig hohe Schulden habe. Das bezahlt sich auch nicht im Schlaf ab." Um sich ein weiteres Standbein aufzubauen, stieg Micaela kürzlich sogar in die Immobilienbranche ein.

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, Erotikmodel

Getty Images Micaela Schäfer beim Charity Red Carpet Dinner

