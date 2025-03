Gypsy-Rose Blanchard verrät letzte Worte an ermordete Mutter

Gypsy-Rose Blanchard (33) hat in einem Interview die letzten Worte offenbart, die sie an ihre Mutter Clauddine "Dee Dee" Blanchard richtete, bevor diese ermordet wurde. "Ich liebe dich", soll sie zu ihr gesagt haben. Im Gespräch mit "60 Minutes" erklärt Gypsy, sich selbst sowohl als Opfer von Dee Dee als auch als Täterin zu sehen. Sie fügt hinzu: "Ich glaube, die Leute verstehen nicht, welchen emotionalen Einfluss ein Täter auf seine Opfer hat." Damals, mit 23 Jahren, drängte Gypsy ihren Freund Nicholas Godejohn dazu, die Mutter im Schlafzimmer des gemeinsamen Hauses in Springfield, Missouri, 14 Mal mit einem Messer zu attackieren. Im Interview betont Gypsy, dass sie die Tat niemals begangen hätte, hätte die jahrelange Misshandlung durch Dee Dee sie nicht in eine extreme Verzweiflung getrieben.

Die Grundlage für die Tat lag in den jahrelangen Misshandlungen, die Dee Dee ihrer Tochter zufügte. Gypsy wurde von ihrer Mutter gezwungen, als schwerstkrankes Kind aufzutreten: Sie musste in einem Rollstuhl sitzen, bekam den Kopf rasiert und ohne medizinischen Anlass mehrere Zähne gezogen. Besonders schockierend: Dee Dee erfand Krankheiten wie Leukämie und Muskeldystrophie und pflegte die Lüge, um Sympathien, Spenden und Aufmerksamkeit zu erhalten. Laut Gypsy sei sie schließlich "emotional gebrochen" gewesen und habe keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Während ihr damaliger Partner Nicholas für den Mord noch immer eine lebenslange Haftstrafe verbüßt, kam Gypsy nach einer psychisch herausfordernden Zeit hinter Gittern am 28. Dezember 2023 frei.

Seit ihrer Entlassung hat Gypsy ein neues Leben begonnen. Sie ist mit Ken Urker, den sie als Brieffreund während ihrer Haft kennenlernte, verheiratet und wurde kürzlich Mutter einer Tochter namens Aurora. Die 33-Jährige betont, dass sie gegenüber ihrer Tochter offen mit der Vergangenheit umgehen möchte: "Ich werde immer ehrlich zu ihr sein." Heute empfinde sie eine starke Motivation, eine bessere Mutter zu sein, als es ihre eigene war. Ihr Ziel sei es, den Kreislauf des Missbrauchs zu durchbrechen. Nicholas zeigte sich in einem früheren Interview laut Daily Mail reumütig und erklärte, er hätte sich gewünscht, mit Gypsy einfach weggelaufen zu sein, statt in die grausame Tat verwickelt zu werden.

Instagram / gypsyrose.ig Gypsy Rose Blanchard im Mama-Alltagslook

Instagram / kenurker Ken Urker und Gypsy Rose Blanchard mit ihrer Tochter Aurora

