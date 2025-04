Im Urlaub angepöbelt: Eva Benetatou geht Serkan-Zoff zu weit

Evanthia Benetatou (33) platzt der Kragen. Nachdem das Reality-Sternchen im Netz einen Seitensprung mit Serkan Yavuz (32) zugegeben hatte, ist es Zielscheibe von Hassnachrichten. Die negativen Gefühle gegenüber Eva haben sich jetzt offenbar auf die Realität ausgeweitet, wie sie in einem Video auf Instagram erzählt: "Ich wurde hier gestern auf der Straße angepöbelt und beleidigt." Da ihr dieses Verhalten von ihr gänzlich fremden Menschen zu viel ist, werde sie nun ihren Urlaub auf Mallorca abbrechen und sich ein anderes Urlaubsziel mit "weniger Hass" suchen.

Doch das war nicht das Einzige, was Eva auf dem Herzen liegt: Sie äußert sich außerdem zu der Kritik von Samira Yavuz (31), Serkans Noch-Ehefrau, sie hätte in ihrem Seitensprung-Statement nur Halbwahrheiten erzählt. Eva kontert: "Nein, das habe ich nicht, ich habe einfach nur gewisse Dinge ausgelassen, um andere Menschen zu schützen." Ihr werde beispielsweise unterstellt, vor ihrem Statement nicht das Gespräch mit Samira gesucht zu haben. Eva beteuert nun aber, dass genau das ihr Plan gewesen sei: "Ich habe Serkan am Telefon gefragt, ob ich mit Samira sprechen kann, und die Antwort war nein."

Auch zu Serkans Umgang mit dem Seitensprung findet Eva klare Worte. Dass der Das Sommerhaus der Stars-Gewinner sein Statement für einen Euro an seine Follower verkauft, findet sie "unfassbar schlimm". Eva finde es falsch, dass sowohl er als auch seine Frau Samira – in ihrem Fall mit ihrem Podcast – monetär aus dem Skandal Profit schlagen. Vor allem, da laut ihr einige Informationen verschwiegen werden, wie sie sagt: "Samira und Serkan sehen sich jeden Tag, sie unterstützen sich gegenseitig und das ist auch gut so, aber irgendwie wird es hier nie gesagt."

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und ihre Tochter Valea

Anzeige Anzeige

ActionPress / Panama Pictures Serkan Yavuz, Realitystar

Anzeige Anzeige