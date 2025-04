Prinz William wird zur Trauerfeier des Papstes reisen

Am Montag erschütterte die Nachricht vom Tod von Papst Franziskus (✝88) die Welt. Der Pontifex, der im Alter von 88 Jahren verstarb, hinterlässt eine tiefe Lücke in der katholischen Kirche und weit darüber hinaus. Prinz William (42) wird die britische Königsfamilie bei der Beerdigung in Rom vertreten, wie der Adelsexperte Ian Pelham Turner gegenüber Fox News Digital erklärte. Zudem werden in allen königlichen Residenzen die Fahnen auf halbmast gesetzt. Auch bei der täglichen Wachablösung sollen melancholische Melodien erklingen, um den verstorbenen Papst zu ehren.

Papst Franziskus I. pflegte über mehr als ein Jahrzehnt eine enge Beziehung zur britischen Königsfamilie und betonte dabei immer wieder die Bedeutung von Einheit und Mitgefühl. König Charles (76) drückte nach dem Tod des Heiligen Vaters öffentlich sein Mitgefühl aus: "Meine Frau und ich waren zutiefst betroffen von der Nachricht von Papst Franziskus' Tod." Charles betonte in seinem Statement die Hingabe und den Glauben des Papstes, der sich zeitlebens um die Schöpfung und die Menschen kümmerte. Erst kürzlich hatten Charles und Königin Camilla (77) den Papst persönlich besucht, wo sie zu ihrem Hochzeitstag beglückwünscht wurden.

Die Verbindung zwischen der britischen Krone und dem Vatikan reicht weit zurück. Queen Elizabeth II. (✝96) traf Papst Franziskus 2014 und lobte einst seine Botschaften der Hoffnung und Nächstenliebe. Auch nach dem Tod von Prinz Philip (✝99) im Jahr 2021 hatte der Papst eine Beileidsnachricht geschickt, in der er Prinz Philips Engagement für seine Familie und seinen öffentlichen Dienst hervorhob. Diese überkonfessionellen Kontakte unterstreichen das Bestreben der Royals, Brücken zwischen den Glaubensgemeinschaften zu schlagen – ein Anliegen, das Charles als Oberhaupt der anglikanischen Kirche weiterverfolgt.

Getty Images König Charles und Papst Franziskus, April 2017

Getty Images Prinz Philip, Queen Elizabeth II. und Papst Franziskus im April 2014