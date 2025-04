Lars und Co.: Auch diese Stars machen bei "Match My Ex" mit

Was passiert, wenn dein Ex dein Liebesleben bestimmt? Diese Frage wird ab dem 1. Mai 2025 in der neuen Joyn-Datingshow Match My Ex beantwortet, die wöchentlich mit zwei neuen Folgen für Spannung sorgt. In einer luxuriösen Strandvilla auf Kreta treffen sich Realitystars und ihre ehemaligen Partner. Wie Joyn berichtete, übernehmen die Ex-Partner dabei die Kontrolle, entscheiden über neue Matches und stellen die Kandidaten vor unerwartete Herausforderungen. Ob Pool-Partys und Sonnenschein die Spannungen verringern können, bleibt abzuwarten.

Den Zuschauern werden bekannte Gesichter begegnen: Unter anderem sind Lars Maucher (28) und Gabriela Alves dabei. Die beiden hatten bei Are You The One – Reality Stars in Love ein heißes Techtelmechtel. Auch Lena Schiwiora (28) und Robin Riebling sind mit von der Partie. Früher verliebt, verlobt und dann getrennt, versuchen sie nun, einen neuen Partner für ihren jeweiligen Ex zu finden. Die Schweizer Bachelorette-Kandidaten Lars Jeger und Larissa Hodgson müssen herausfinden, ob sie wirklich kein perfektes Match sind und wer besser zu ihnen passt. Auch Nara Yane muss versuchen, ihren Ex Silvio Senn (beide von Germany Shore) mit der passenden Dame zu verkuppeln. Wer in der "X-Night" nämlich ohne Match bleibt, muss die Show verlassen.

Reality-TV-Fans zeigt das Format eine neue Perspektive auf eine oft diskutierte Dynamik: Beziehungen. "Match My Ex" reiht sich dabei in Shows ein, die auf der gemeinsamen Vergangenheit ihrer Teilnehmer basieren, jedoch die Besonderheit haben, dass die Kontrolle an die Ex-Partner abgegeben wird. Kritische Stimmen hinterfragen allerdings, ob besagte Beziehungen überhaupt tief genug waren, da viele Kandidaten ihre Ex-Partner lediglich aus TV-Shows kennen. Ob die Teilnehmer am Ende echte Liebe oder nur ein weiteres TV-Abenteuer finden, bleibt abzuwarten.

