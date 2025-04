Nikola Glumac kann sich kein Leben ohne seine Kim vorstellen

Nikola Glumac (29), der durch zahlreiche Reality-TV-Formate bekannt wurde, hat seine Fans in einer emotionalen Instagram-Story an seinen Gefühlen für seine Partnerin Kim Virginia Hartung (29) teilhaben lassen. Nach einem heftigen Streit der beiden, der zuletzt für Unruhe in ihrem Umfeld gesorgt hatte, meldete sich der Promis unter Palmen-Star nun mit offenen Worten und erklärte, wie tiefgreifend seine Liebe für seine Partnerin sei: "Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich liebe Kim so, so sehr. So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt oder gefühlt, und so sehr wie sie habe ich noch nie eine Frau geliebt. Ich kann mir ein Leben ohne sie einfach nicht vorstellen."

Die starken Gefühle für seine Kim sorgten zuletzt aber auch mächtig für Drama bei den beiden: Nachdem sich die Realitystars zum ersten Mal einen großen Streit geliefert hatten, verschwand Nikola für eine Weile. Nicht nur auf Social Media, auch vor Ort war keine Spur von ihm – was Kim furchtbare Sorgen bereitete. Hintergrund des Ganzen war, dass Nikola dachte, Kim hätte Schluss gemacht. Das löste in ihm ein Gefühlschaos aus, wegen dem er weinend durch die Straßen Australiens fuhr und sein Handy vorerst lahmlegte, um mit dem Schmerz klarzukommen.

Was ihre Beziehung betrifft, geben Kim und Nikola seit Monaten regelmäßig Einblicke im Netz. Inmitten ihres Liebesglücks gibt es aber auch viel Gegenwind: Nicht nur zahlreiche Realitystars, sondern auch einige Social-Media-Nutzer zweifeln an der Echtheit ihrer Gefühle füreinander und werfen den beiden sogar vor, die Schwangerschaft zu inszenieren. Medienpsychologe Jo Groebel (74) erinnert der Wirbel um Kims Babynews an die Schlagzeilen rund um Sabia Boulahrouz (47) und Rafael van der Vaart (42) vor rund zehn Jahren. Das verriet er in einem Interview mit Promiflash. Damals verlor die Tänzerin ihr Kind, jedoch hatte nicht jeder geglaubt, dass sie tatsächlich schwanger gewesen sei – wie beispielsweise die Eltern ihres früheren Partners.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Dezember 2024

