Inmitten des Kim-Dramas: Nikola Glumac meldet sich zu Wort

Nikola Glumac (29) sorgt inmitten eines Streits mit Kim Virginia Hartung (29) für Aufsehen. Nachdem der Reality-TV-Star im Anschluss an einen heftigen Disput mit seiner Partnerin plötzlich aus dem gemeinsamen Hotelzimmer in Australien verschwunden war, meldet er sich nun erstmals über Instagram zu Wort. In seiner Story richtet er sich direkt an seine Fans: "Hi, meine Lieben. Ich weiß, dass es viele Fragen dazu gibt, was mit Kim und mir ist und wie der Stand der Dinge ist." Doch konkrete Details bleiben aus. Stattdessen erklärt Nikola, er brauche noch etwas Zeit zum Abschalten: "Ich werde es euch erzählen, aber ich muss erst runterkommen." Unterlegt war die Nachricht mit dem emotionalen Song "Impossible" von James Arthur (37).

Wenige Tage zuvor hatte Kim Virginia auf Instagram ein Tränen-Selfie geteilt und erklärt, dass sie und ihr Liebster sich ziemlich in die Haare gekriegt hätten. "Nikola und ich hatten einen ziemlich heftigen Streit", erklärte sie und ergänzte, dass sie mit gepackten Sachen in ein separates Hotel gezogen sei, damit beide einen freien Kopf bekommen können. "Ich kann Nikola auch gerade nicht mehr erreichen… Keine Ahnung, was er macht", verriet sie wenig später und wirkte niedergeschlagen.

Damit war das Drama aber noch lange nicht vorbei. Als Kim sich am Morgen darauf entschloss, sich mit dem Tattoo-Liebhaber zu versöhnen und das süße Wiedersehen zu filmen, wurde sie bitter enttäuscht: Von dem gebürtigen Serben fehlte jede Spur. "Leute, das Bett ist komplett unberührt, er ist gerade nicht hier", erzählte die Content Creatorin erschrocken und plauderte aus, dass auch seine Freunde nicht wissen, wo er sei: "Seine Freunde haben nichts von ihm gehört, unser Management hat nichts von ihm gehört, Familie auch nicht, bei WhatsApp ist das Bild raus, warum auch immer. Das würde null zu Nikola passen, mich jetzt hier im Stich zu lassen, der würde mir das niemals antun."

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im März 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, April 2025

