Mike Heiter und Leyla machen sich über Kim und Nikola lustig

Nicht mit einem romantischen Pärchenbild, sondern mit einem humorvollen Seitenhieb gegen Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) erheiterten die Reality-TV-Sternchen Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) nun die Instagram-Gemeinde. In dem Clip spielte Leyla die verzweifelten Schilderungen ihrer Kollegin nach, die auf Instagram über einen Streit mit ihrem Partner berichtet hatte. "Leute, ich habe mich gerade so mit Mike gestritten. Und ihr wisst, man muss doch einfach mal ein bisschen real sein hier in der Insti-Minski-Welt. Und nicht immer nur so tun, als wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen", sagte Leyla lachend.

"Ich habe auf jeden Fall jetzt das Hotel gewechselt, weil wir so einen Streit hatten. Ich bin jetzt hier in einem ganz anderen Hotel. Jetzt mach doch dein Brain weg, Mann", legte Leyla lachend nach, während Mike hinter einem Vorhang hervorblickte. "Ich kann Mike die ganze Zeit nicht erreichen! Wo bist du?", spielte sie weiter auf Kims Worte an. Das Drama, das Leyla in ihrem Video aufgriff, hatte sich vor Kurzem während eines Urlaubs von Kim und Nikola in Australien abgespielt. Nach einem heftigen Streit zwischen den beiden hatte Kim das gemeinsame Hotelzimmer verlassen, um in einem anderen Hotel zu übernachten. Als sie später eine Versöhnung suchte, war Nikola verschwunden – samt Mietauto, jedoch ohne sein Gepäck. Kim hatte sich damals in ihrer Instagram-Story verzweifelt an ihre Follower gewandt und erklärt, dass weder Familie noch Freunde ihn erreichen könnten.

Es ist nicht die erste Aktion, in der Leyla und Kim aneinandergeraten. Vor nicht allzu langer Zeit hatten Kim und Nikola Bilder von Leyla und Mike nachgestellt, was offenbar den Grundstein für die aktuelle Stichelei legte. Die Fans scheinen zweigeteilter Meinung zu Leylas aktueller Videoparodie zu sein: Während die einen ihren Humor feiern, finden andere die Aktion eher geschmacklos.

Anzeige Anzeige

Instagram / mikeheiter Leyla Lahouar und Mike Heiter im April 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich, Instagram / kimvirginiaa Leyla Lahouar und Kim Virginia Hartung

Anzeige Anzeige