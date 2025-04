Weltreise: Kim Virginia und Nikola geraten erneut in Sturm

Die Reality-TV-Stars Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) haben auf ihrer Weltreise erneut eine brenzlige Situation erlebt: In Australien gerieten die beiden inmitten eines Mega-Sturms, der die Nacht in ihrem Hotelzimmer alles andere als ruhig gestaltete. In einer Instagram-Story teilte Kim ein Video des tobenden Unwetters. "Haha, was wäre eine Reise von Nikola und Kim, wenn nicht irgendeine Naturkatastrophe dabei ist", schrieb sie mit humorvollem Unterton und ergänzte: "Hat sich angehört, als ob unsere Fenster hier wegfliegen. Rund um unser neues Hotelzimmer sind superalte Fenster. Und vor vier Wochen kam der Zyklon dann auch in die Richtung hier."

Bereits im Februar waren Kim und Nikola vor dem Zyklon Zelia geflüchtet, der ihre Reisepläne massiv durcheinanderbrachte. Damals war es ein tropischer Sturm, der nicht nur ihren Van stark beschädigte, sondern auch lebensgefährliche Situationen heraufbeschwor – unter anderem fiel ein halber Baum auf ihr Fahrzeug. Dass die beiden nun erneut einer Unwetterfront hinterherzujagen scheinen, haben sie mittlerweile längst mit humorvoller Resignation akzeptiert: "Wir reisen einfach Stürmen hinterher."

Kim und Nikola sorgen mit ihren Abenteuern während ihrer Weltreise regelmäßig für Schlagzeilen. Erst vor wenigen Wochen berichteten sie von einer kuriosen Geldstrafe, die Nikola aufgebrummt wurde, nachdem er in der Wildnis ein stilles Örtchen improvisieren musste. Außerdem landete Kim während der Reise nach einem Ameisenbiss im Krankenhaus. Trotz aller Zwischenfälle scheint sich das Paar nicht die Laune verderben zu lassen und genießt seine Weltreise weiterhin mit einer guten Portion Selbstironie und Offenheit. Ihr Alltag, so turbulent er auch sein mag, begeistert täglich Hunderttausende Follower in den sozialen Medien.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac

Anzeige Anzeige