Kim Virginia und Nikola Glumac hatten dritten Autounfall

Aktuell scheint kein Tag zu vergehen, an dem es bei Kim Virginia Hartung (29) und ihrem Freund Nikola Glumac (29) kein Drama gibt. Vor einigen Stunden meldete sich die Blondine in ihrer Instagram-Story und verkündete ihrer Community: "Ihr glaubt mir niemals, was jetzt schon wieder passiert ist. Kann es einfach nicht fassen." Die Aufklärung lässt aber auf sich warten – da die werdende Mutter "nach dem ganzen Stress erst mal ein dickes Nickerchen gebraucht" habe. Nun klärt Kim aber auf: "Wir hatten unseren dritten Autounfall in Folge. Kannste langsam echt niemandem mehr erzählen."

Kim und Nikola befinden sich im Moment auf einer Weltreise. Tatsächlich ist ihr aktueller Aufenthalt in Australien schon der zweite Startversuch, denn: Genau dort hatten sie im vergangenen Februar so einen heftigen Unfall mit einem gemieteten Camper, dass sie die Reise vorerst abbrechen mussten. Daraufhin musste Nikola vor Ort noch wegen eines Schleudertraumas der Halswirbelsäule ärztlich versorgt werden, während die 29-Jährige mit ein paar Schürfwunden und Hämatomen noch glimpflich davon kam. Zu ihrem Gesundheitszustand nach dem jüngsten Unfall äußerten sich die Realitystars bislang noch nicht. Ein Foto des Unfallwagens lässt aber vermuten, dass der Crash nicht allzu dramatisch war: Auf einem Foto, das vermutlich den Mietwagen zeigt, ist mit dem bloßen Auge lediglich eine Delle zu erkennen.

Erst vor wenigen Tagen sorgte das Paar aber mit einem anderen Thema für Schlagzeilen. Nach knapp sechs Monaten Beziehung kam es zwischen den beiden Promis unter Palmen-Teilnehmern zu ihrem ersten großen Streit. Daraufhin suchte sich Kim sogar für eine Nacht eine neue Bleibe – als sie am nächsten Morgen auf die große Versöhnung hoffte, musste sie aber feststellen, dass ihr Liebster weder in dem gemeinsamen Hotel auf sie wartete noch über sein Handy erreichbar war. Nach ein paar Stunden Funkstille war auch die Sorge der Fans groß – bis die Influencer sich schließlich wieder gemeinsam meldeten und die Situation aufklärten.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Februar 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Influencer

