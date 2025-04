Penn Badgley und schwangere Domino strahlen auf Red Carpet

Penn Badgley (38) und seine schwangere Frau Domino Kirke (41) hatten einen strahlenden Auftritt auf dem roten Teppich der Premiere zur fünften und letzten Staffel der Serie You in New York City. Das Paar, das im Februar bekannt gab, dass es Zwillinge erwartet, posierte gemeinsam vor den Kameras im The Plaza Hotel. Domino präsentierte ihre wachsende Babykugel in einem auffälligen roten Kleid mit großzügigen, fließenden Ärmel-Details. Penn, dem die Vorfreude sichtlich anzusehen war, erschien in einem edlen braunen Anzug. Hand in Hand besuchten sie die Veranstaltung und strahlten vor Glück.

Für Domino und Penn ist diese Schwangerschaft eine besondere, vor allem, weil es sich um monochoriale diamniotische Zwillinge handelt – eine seltene Form, bei der die Babys sich eine Plazenta teilen. Penn zeigte sich bei einem Interview mit dem Podcast "Call Her Daddy" emotional, als er über die Sonogramme sprach: "Es ist unglaublich zu sehen, wie nah sie sich schon jetzt sind." Er betonte auch, wie bewegend für ihn die Vorstellung von Zwillingen im Allgemeinen ist. "Als Einzelkind zu sehen, wie sie im Ultraschall schon so verbunden wirken – das bewegt mich sehr", gestand der Schauspieler ehrlich.

Die Babynews waren ein überraschender Wendepunkt für das seit 2017 verheiratete Paar, insbesondere für Domino. Die Sängerin, die bereits zwei Kinder hat – einen Sohn aus einer früheren Beziehung und einen gemeinsamen Sohn mit Penn – spricht auffallend offen darüber, wie besonders sie diese Schwangerschaft empfindet. "Spontane Zwillinge sind eine magische Erfahrung", schrieb sie anlässlich der Verkündung auf Instagram. Die Familie, die durch ihre Patchwork-Konstellation geprägt ist, scheint das anstehende Abenteuer voller Freude zu begrüßen.

Getty Images Penn Badgley in New York City, April 2025

Instagram / domino_kirke_badgley Penn Badgley, Februar 2025

