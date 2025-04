Samira und Serkan Yavuz: Ehe-Aus wegen Affäre mit Kellnerin?

Serkan (32) und Samira Yavuz (31) haben sich vor wenigen Monaten getrennt. Der Grund für das plötzliche Liebes-Aus war laut Samira unter anderem die Untreue ihres Noch-Ehemannes. Vor wenigen Tagen rückte ein Seitensprung mit der Reality-TV-Kollegin Evanthia Benetatou (33) in den Vordergrund, die einen einmaligen Ausrutscher mit Serkan eingeräumt hatte. Doch nach Informationen von Bild sei die Ex von Chris Broy (35) nicht der Grund für die Trennung. Stattdessen liege der eigentliche Grund in Serkans Heimatstadt Regensburg.

Dort soll er im Dezember vergangenen Jahres eine Kellnerin kennengelernt und eine Affäre mit ihr angefangen haben. Ein enger Freund berichtete gegenüber dem Newsportal: "Serkan ist regelmäßig in Regensburg unterwegs, mietet sich dort abends Tische in Bars und Klubs. Im Dezember soll er dabei eine Kellnerin kennengelernt haben – und dann ist nachts wohl etwas zwischen beiden gelaufen." Seinen Seitensprung habe er laut Informationen des Mediums seiner Ehefrau gebeichtet, die daraufhin die Reißleine zog.

Samira und Serkan lernten sich 2021 bei Bachelor in Paradise kennen und wurden ein Paar. Seither galten die beiden als das Traumpaar der Reality-TV-Szene und krönten ihre Liebe nicht nur mit der Hochzeit, sondern auch mit der Geburt ihrer zwei Töchter Nova und Valea. Im Februar dieses Jahres folgte dann für Fans des Paares der Schock: Ihre Ehe liegt in Scherben. "Mein Leben steht gerade Kopf. Ich habe mich von Serkan getrennt und stecke noch mitten im Gefühlschaos. Ich brauchte einfach erst mal Zeit für mich, um irgendwie klarzukommen", bestätigte Samira damals das Liebes-Aus via Instagram.

Evanthia Benetatou

Samira Yavuz

