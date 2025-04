Botox-Beichte: Inka Bause plaudert über Beauty-Eingriffe

Die Schönheitsindustrie boomt – vor allem Personen des öffentlichen Lebens sehen sich dem Druck ausgesetzt, stets jugendlich und perfekt auszusehen. Auch Bauer sucht Frau-Star Inka Bause (56) kann sich davon nicht frei machen – zumindest eine Problemzone stört sie so sehr, dass sie sie mit Botox behandeln lässt. Im Podcast "Chefsache mit Oliver Dunk" verrät sie, dass sie sich ihre genetisch bedingten Falten unterspritzen lasse, die sie von ihrem Vater geerbt habe.

Die Entscheidung, zum Botox zu greifen, habe die 56-Jährige alles andere als leichtfertig gefällt. Lange habe Inka überlegt und sei schließlich zu der Erkenntnis gekommen: "Wenn das so vielen Leuten hilft, lasse ich mir jetzt auch mal helfen." Ansonsten fühle sie sich aber sehr wohl in ihrer Haut und abgesehen von ein paar Tricks wie kaltem Duschen, Atemübungen und Kosmetik sei der Selbstoptimierungswahn an ihr vorbeigegangen. "Ich gehöre nicht zu den Leuten, die dir jetzt erzählen, dass sie Sport machen, Wasser trinken und Salat essen", erklärt die Schlagersängerin lachend. Ihr Tipp, um jung zu bleiben: Das Leben genießen und gute Laune haben.

Schon bei ihrem Karrierestart im Jahr 1984 war Inka bewusst, dass das Aussehen im Show-Business eine erhebliche Rolle spielt. Die damals 16-Jährige wuchs in der ehemaligen DDR auf – dort war oft Kreativität gefragt, da das modische Angebot begrenzt war. "Alles, was bunt war, habe ich mir um die Arme, den Hals oder in die Haare getan", beschrieb Inka gegenüber der Deutschen Presse-Agentur ihren damaligen Stil. Heute trägt die Moderatorin vor der Kamera dezentere Outfits und hat sich in der deutschen TV-Landschaft einen festen Platz erarbeitet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Inka Bause bei der Berliner Fashion Week

Anzeige Anzeige

Getty Images Inka Bause, Moderatorin

Anzeige Anzeige