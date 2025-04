Inka Bause begann ihre TV-Karriere in Outfit aus Windeln

Inka Bause (56), bekannt als Moderatorin von Bauer sucht Frau, hat in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur über ihren außergewöhnlichen Start ins Rampenlicht gesprochen. Die heute 56-Jährige verriet, dass sie 1984, im Alter von 16 Jahren, ihren allerersten TV-Auftritt in einem Overall hatte, der aus Windelstoff gefertigt war. "Ich wollte unbedingt einen Einteiler anziehen", erklärte Inka. Doch in der DDR war so etwas nicht zu bekommen. Also ging sie mit einer Idee und großer Entschlossenheit zum Schneider, der nur weiße Baumwollwindel-Wolle vorrätig hatte. Mit dem ungewöhnlichen Kleidungsstück gab sie an Silvester ihr Debüt und sang den Song "Spielverderber".

Weil das modische Angebot in der DDR begrenzt war, musste Inka oft selbst kreativ werden, erinnerte sie sich. "Alles, was bunt war, habe ich mir um die Arme, den Hals oder in die Haare getan", beschrieb sie ihren damaligen Stil. Zur Ausstattung ihrer Outfits gehörten auch bunte Schnürsenkel oder Schleifenbänder. Der Einfallsreichtum war dabei keine Seltenheit, sondern für junge Leute notwendig, um sich individuell auszudrücken. Besonders zum Start ihrer Karriere war es ihr wichtig, sich von der Masse abzuheben und einen lebendigen, fröhlichen Look zu präsentieren.

Inka, die als Tochter des DDR-Schlagerkomponisten Arndt Bause aufwuchs, hatte schon früh einen engen Bezug zur Musik und zur Bühne. Ihr Vater, der zahlreiche Hits in der DDR schrieb, förderte ihr Talent und ihre künstlerische Leidenschaft. Trotz der Mode-Notlösungen der damaligen Zeit beeindruckte Inka mit ihrer Ausstrahlung und ihrer Stimme bereits in jungen Jahren. Heute hat sie sich einen festen Platz in der deutschen TV-Landschaft erarbeitet und bleibt auch Jahrzehnte nach ihrem ungewöhnlichen Start eine der beliebtesten Moderatorinnen des Landes. Die Erinnerungen an ihre Anfänge tragen für sie noch immer einen besonderen Charme.

Getty Images Inka Bause im Februar 2025

Instagram / inka.bause Inka Bause, Moderatorin von "Bauer sucht Frau"

