Erste Minuten: Das erwartet "Kampf der Realitystars"-Fans

Die neue Staffel von Kampf der Realitystars steht in den Startlöchern und jetzt gibt es für die Fans bereits einen ersten richtigen Einblick: Auf RTL+ sind schon die ersten Minuten der sechsten Staffel zu sehen. Am berühmten thailändischen Starstrand treffen die insgesamt 22 Kandidaten aufeinander, darunter Martin Semmelrogge (69), Jens Hilbert (47) und Anouschka Renzi (60). Wie die Vorschau zeigt, bleibt es nicht lange friedlich – gleich zu Beginn gibt es Zoff, überraschende Wiedersehen und hitzige Wortgefechte. Besonders heftig wird es, als Can Kaplan auf den Mann trifft, mit dem ihn seine Ex-Partnerin Walentina Doronina (24) betrogen haben soll. Auch zwischen Linda-Caroline Nobat (30) und Christin Okpara (29) scheint sich ein größerer Eklat anzubahnen – die beiden Reality-Schönheiten gerieten schon im letzten Jahr bei Beauty & The Nerd mehrfach aneinander.

Ein weiteres Highlight: In der neuen Staffel übernimmt statt Cathy Hummels (37) erstmals Arabella Kiesbauer (56) die Moderation. Die Österreicherin führte über zehn Jahre ihre eigene Talkshow auf ProSieben und weiß ganz genau, wie sie Menschen im Gespräch die wirklich spannenden Details entlockt. Bei der regelmäßig im Format zelebrierten "Stunde der Wahrheit" nimmt die erfahrene Talkmasterin kein Blatt vor den Mund – dort stehen die Kandidaten regelmäßig auf dem Prüfstand und müssen Rede und Antwort zu ihren Aktionen im Camp stehen. Dass die Sendung bereits in den ersten Minuten mit unverblümten Wortgefechten und unangenehmen Wiederbegegnungen glänzt, dürfte viele Fans freuen: Die ersten Eindrücke lassen erahnen, dass sich die neue Staffel in Sachen Unterhaltung nicht hinter den vorherigen verstecken muss.

Arabella freut sich auf ihre neue Rolle, wie sie im Interview mit Bild bereits Anfang des Jahres betonte: "Als das Angebot kam, 'Kampf der Realitystars' zu moderieren, war ich sofort begeistert." Für viele TV-Zuschauer ist die Talkshow-Ikone ein bekanntes Gesicht, das frischen Wind in die Show bringt. Doch auch im Cast finden sich einige alte Bekannte der deutschen Promiwelt, zum Beispiel Tara Tabitha (32), Ailton (51) und Annina Semmelhaack, die bereits in anderen Formaten für Aufsehen sorgten. Zwischen den Teilnehmern gibt es oft Beziehungen, die über die TV-Welt hinausgehen – von Freundschaften bis zu Rivalitäten ist alles dabei. Und genau diese Mischung aus persönlichen Geschichten und zwischenmenschlicher Spannung macht "Kampf der Realitystars" auch in diesem Jahr wieder zu einem Muss für Realityfans.

RTLZWEI Anouschka Renzi, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin, 2025

RTLZWEI "Kampf der Realitystars"-Moderatorin Arabella Kiesbauer

