Olympisches Komitee verklagt Logan Pauls Energydrink-Firma

Eigentlich befindet sich Logan Paul (29) aktuell im absoluten Babyglück, denn der Internet-Star und seine Freundin Nina Agdal (32) sind in freudiger Erwartung ihres ersten Familienzuwachses. Diese Freude wird wohl nun von unschönen Nachrichten überschattet: Das Olympische und Paralympische Komitee der USA hat den Boxer nun wegen Verletzung des Urheberrechts verklagt. Logan wird vorgeworfen, dass seine Firma Prime markenrechtlich geschützte Symbole und Begriffe bei einer Werbekampagne für seine Energydrinks verwendet hat, die in Verbindung mit den Olympischen Spielen stehen. "Das Verhalten von Prime Hydration war und ist vorsätzlich, absichtlich und in böser Absicht, um den guten Ruf des USOPC [United States Olympic & Paralympic Committee] und des IOC [International Olympic Committee] auszunutzen", heißt es in der Klage, wie Hollywood Life berichtet.

In der Klage wird der gesamte Gewinn gefordert, den Prime mit der Werbekampagne erzielt hat. Zudem fordern die Kläger Schadenersatz in Millionenhöhe, der erst vor Gericht festgelegt werden soll. Die Begriffe, die unter anderem zum Vorteil des Wettbewerbs genutzt wurden, waren: "Olympic", "Olympian", "Team USA" und "Going for Gold". Laut dem Newsportal sollen die Anwälte des Olympischen Komitees bereits am 10. Juli eine Verwarnung an Logans Firma geschickt haben, die allerdings wohl ignoriert wurde.

Im Jahre 2022 gründete Logan gemeinsam mit dem YouTuber KSI (31) die Firma Prime. Bereits im vergangenen Jahr drohten den beiden wegen ihres Erfrischungsgetränks rechtliche Konsequenzen. Demnach soll US-Senator Chuck Schumer dazu aufgefordert haben, den Energydrink näher zu untersuchen, da das Getränk einen extrem hohen Koffeingehalt enthalte, der vor allem für Kinder schädlich ist. "Zunächst einmal kann jeder jeden jederzeit verklagen, das macht die Klage nicht wahr", äußerte sich Logan damals in einem TikTok-Video und fügte hinzu: "Und in diesem Fall ist es das nicht … Eine Person hat eine zufällige Studie durchgeführt und hat keinerlei Beweise vorgelegt, um ihre Behauptungen zu untermauern."

Logan Paul bei einem Event in Hollywood im November 2019

Logan Paul im Februar 2020 in Belair

