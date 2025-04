Fans einig: Dieser Promi soll "Let's Dance" heute verlassen

Heute Abend steht die achte Liveshow von Let's Dance bevor. Noch sieben Promis sind im Rennen um den Titel "Dancing Star 2025". In einer Promiflash-Umfrage [Stand: 25. April, 18:18 Uhr] haben die Fans fleißig abgestimmt, wer die Sendung diesmal verlassen soll – und das Ergebnis ist deutlich: Die Fans würden am liebsten Christine Neubauer (62) wieder nach Hause schicken. Die Schauspielerin bekam ganze 568 Stimmen (63,9 Prozent) von 889. Als Zweite auf der Abschussliste steht Jeanette Biedermann (45), allerdings schon mit großem Abstand. 96 Stimmen (10,8 Prozent) gingen an die Sängerin. Platz drei belegt Stuntfrau Marie Mouroum mit 79 Stimmen (8,9 Prozent). Für die drei könnte es, von diesem Voting ausgehend, also heute Abend eng werden.

Relativ sicher könnten hingegen die verbliebenen vier Kandidaten sein. Die goldene Mitte bilden Sportler Taliso Engel und Podcasterin SelfieSandra (25) mit 55 (6,2 Prozent) und 53 Stimmen (6 Prozent). Noch bessere Karten auf die nächste Runde haben offenbar Fabian Hambüchen (37) und Diego Pooth (21). Beide bilden das Schlusslicht mit jeweils 19 Stimmen (2,1 Prozent). Die zwei konnten die Zuschauer wohl schon mit ihren Fähigkeiten auf dem Tanzparkett überzeugen. Allerdings zählt neben der Meinung des Publikums bei "Let's Dance" auch die Wertung der Jury. Dafür heißt es für die Promis in jeder Show aufs Neue, alles zu geben. Denn egal wie gut sie sich beim Tanzen anstellen – ein Patzer kann sie eine gute Jurybewertung und damit das sichere Weiterkommen kosten.

Richtig spannend wird es heute also vor allem für Christine. Die 62-Jährige war eigentlich schon ausgeschieden, bekam aber durch einen unglücklichen Zufall eine zweite Chance. Sie ersetzt Simone Thomalla (60), die ihre Teilnahme an der Show verletzungsbedingt aufgeben musste. Die Ärzte diagnostizierten bei ihr einen Knorpelschaden, der mit einer Woche Pause nicht ausgestanden war. Stattdessen wurde ihr geraten, aufzuhören, wie sie selbst gegenüber RTL erklärte. Umso glücklicher war Christine, dass sie und Tanzpartner Valentin Lusin (38) wieder dabei sind. "Das ist für mich ein unfassbares, unglaubliches Geschenk. Ich bin so glücklich", freute sie sich bei "Punkt 12".

RTL / Stefan Gregorowius Christine Neubauer und Valentin Lusin in der siebten "Let's Dance"-Liveshow, 2025

RTL / Stefan Gregorowius Simone Thomalla in der siebten "Let's Dance"-Liveshow, 2025