Neue Frise: Coupleontour-Ina begeistert von Friseurbesuch

Ina Borck (29) erlebt momentan einige Veränderungen in ihrem Leben. Das neueste Wagnis der Influencerin ist ein Haarschnitt. In ihrer Instagram-Story dokumentiert die Social-Media-Persönlichkeit ihren Friseurbesuch und lässt ihre Fans auch nicht lange auf das Ergebnis warten: Ina trägt nun Extensions, wodurch ihre Haarpracht nun fast bis zum Bauch reicht. Außerdem sind die Strähnen etwas dunkler als zuvor. Bis dato kannte man die Ex-Partnerin von Nessi (28) mit hellblonden, schulterlangen Haaren.

Für Ina ist dieses Umstyling ein großer Schritt. "Es war mal wieder Zeit für richtig lange Haare. [...] Und was mich unfassbar freut, ist, dass ich jetzt wieder meine Naturhaarfarbe habe", erzählt sie begeistert. Die Wahlkölnerin berichtet, dass ihre Haare momentan rasend schnell wachsen, sodass sie bei gefärbten Haaren sofort einen sichtbaren Ansatz habe. Trotz aller Freude über die neue Haarpracht gesteht sie: "Ich fühle mich unfassbar wohl, aber ich muss auch zugeben, dass ich mich bestimmt noch ein paar Tage daran gewöhnen muss."

Die Welt der 29-Jährigen wurde im März durch einen schweren Schicksalsschlag erschüttert. Inas Mama verstarb nach einer schweren Lungenkrebserkrankung. Die Netzbekanntheit geht seitdem mit ihrer Trauer sehr offen um. Besonders an ihrem Geburtstag Anfang April fiel es ihr schwer, gut gelaunt zu sein. "Es fühlt sich nicht richtig an, Geburtstag zu feiern und mir ist gerade nicht danach", berichtete Ina im Netz und fügte hinzu: "Ich vermisse Mama unbeschreiblich und kann mir nicht vorstellen, dass die Geburtstage jetzt so sind."

Instagram / inaontour Ina Borck, Influencerin

Instagram / inaontour Ina mit ihrer Mutter

