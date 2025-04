So kam es zum großen Streit zwischen AYTO-Enes und Sinan

Während der Zeit bei Are You The One? waren Enes und Sinan eigentlich ein gutes Team. Nach Drehschluss kochte in den sozialen Medien bereits ein handfester Streit hoch – beim großen Wiedersehen packen die beiden so richtig aus. Für Enes sei der selbsternannte "Mr. Smile" die Doppelmoral in Person: Er spreche stets über Loyalität, aber falle dann allen in den Rücken. "Das ist geisteskrank. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so manipulativ unterwegs ist", regt er sich auf. Dass er in der Villa für Sinan Partei ergriffen habe, störe ihn heute sehr. Als Enes mit seiner Brandrede fertig ist, stellt Moderatorin Sophia Thomalla (35) verblüfft fest: "Enes, da hast du jetzt mehr gesagt als in allen Matching Nights zusammen!"

Auslöser für den Streit sei ein gemeinsames Wochenende in Berlin gewesen. Enes habe bei Sinan übernachtet, ebenso wie Chiara. Was genau vorgefallen ist, bleibt wirr – die beiden Herren reden lautstark und wild durcheinander. Letztendlich mischt sich Nasti ein und erzählt: "Ihr habt [Enes'] Schlüssel versteckt, damit er nicht nach Hause kommt. Und dann habt ihr ihn vor dem Klub stehen gelassen. Chiara hat mich danach angerufen, sie hat sogar darüber gelacht." Nach diesem Vorfall sei der Kontakt dann abgebrochen. Auch bei diesem Streit scheint Chiara die Hände im Spiel zu haben. "Er ist auch einfach Chiaras Hund. Sie hat ihn an der Leine, wenn sie sagt: 'Bell!', dann bellt er", stichelt Enes gegen Sinan.

Sinan eckte schon in der Villa häufig bei seinen Mitstreitern an – und auch einige Zuschauer äußerten laute Kritik an seinen Aussagen. Im Interview mit Promiflash erzählt der Berliner, wie er damit umgeht. "Mit der Zeit habe ich gelernt, damit umzugehen. Natürlich wünscht man sich, dass die Leute einen anders wahrnehmen, aber am Ende kann man es sowieso nicht jedem recht machen", erklärt er.

Enes, "Are You The One?"-Kandidat

Sinan, "Are You The One?"-Kandidat

