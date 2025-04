Trotz Versöhnung: Christin Okpara wartet auf Kampf mit Wale

Christin Okpara (29) und Walentina Doronina (24), beide bekannt aus Formaten wie Are You The One? und Das Sommerhaus der Stars, stehen trotz einer angeblichen Annäherung weiter auf Kriegsfuß. In einer Pressemitteilung von RTLZWEI ließ Christin durchblicken, dass sie die Streitigkeiten mit ihrer ehemaligen besten Freundin noch lange nicht ad acta gelegt hat. "Es wird vieles immer so schnell nach außen getragen. Es ist keine Freundschaft. Ich warte immer noch auf den Boxkampf. Ich kann verzeihen, aber ich werde nie vergessen", betonte sie deutlich. Ihre Worte zeigen, dass die Wogen zwischen den beiden Realitystars trotz einer oberflächlichen Versöhnung noch nicht geglättet sind.

Die beiden Social-Media-Stars hatten sich immer wieder öffentlich gestritten, bis es im Sommer vergangenen Jahres Gerüchte über eine Versöhnung gab. Vermittler war dabei Kevin Schäfer, ein gemeinsamer Reality-Kollege, der bei einem Event auf die beiden zuging und sie zum Reden aufforderte. Zwar zeigten sich Christin und Walentina dabei anfangs zugänglich, doch von einer echten Freundschaft fehlt weiterhin jede Spur. Das klärende Gespräch, das Christin seitdem in Aussicht stellte, bleibt offenbar aus – zu viele vergangene Konflikte stehen weiterhin zwischen den ehemaligen Freundinnen.

Die beiden hatten 2021 gemeinsam an #CoupleChallenge teilgenommen und galten dort zunächst als eingespieltes Team. Ihre Freundschaft zerbrach jedoch noch während der Sendung an gegenseitigen Vorwürfen und kleinlichen Streitigkeiten, die später in eine öffentliche Fehde ausarteten. Walentina zeigte sich damals besonders verletzt und erklärte in einem Interview, dass sie mit Christin nichts mehr zu tun haben wolle. Beide haben zwar im Reality-TV Fuß gefasst, doch das Drama ihrer zerbrochenen Freundschaft zieht sich bis heute wie ein roter Faden durch ihre Karrieren.

Amazon MGM Studios Christin Okpara, "The 50"-Kandidatin

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina im September 2024

