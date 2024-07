Will sich Christin Okpara mit Ex-BFF Walentina versöhnen?

Im Jahr 2021 hatten Christin Okpara (28) und Walentina Doronina (24) bei der #CoupleChallenge als beste Freundinnen Seite an Seite um den Sieg gekämpft. Kurz nach ihrer gemeinsamen Teilnahme war davon jedoch nichts mehr übrig. Die Reality-TV-Bekanntheiten lieferten sich eine öffentliche Schlammschlacht und sind bis heute verfeindet. Oder hat sich das etwa geändert? Bei dem Event Mates Date "Summer Edition" fragt Promiflash bei Christin nach. Und siehe da: Durch ihren TV-Kollegen Kevin Schäfer kam es zwischen ihnen bei einer Veranstaltung im Mai offenbar zu einem kleinen Annäherungsversuch. "Kevin ist für uns so was wie ein Bindeglied, da wir ihn beide mögen. Er kam dann auf uns zu und meinte: 'Christin und Walentina vertragt euch mal'", erinnert sich die Sozialarbeiterin im Interview zurück.

Tatsächlich sei Walentina daraufhin auf Christin zugegangen. Für ein klärendes Gespräch sei sie jedoch noch nicht bereit gewesen. "In dem Moment habe ich gesagt: 'Walentina probier es erst gar nicht, ich will nicht'", gesteht die ehemalige Are You The One?-Kandidatin ehrlich. Trotzdem schließt die Fernsehpersönlichkeit eine mögliche Versöhnung in Zukunft nicht aus. "Ich wäre mittlerweile schon bereit, mich auszusprechen. Aber man weiß es nicht...mal schauen", zeigt sich die 28-Jährige offen.

Was ist zwischen Walentina und Christin damals überhaupt vorgefallen? Schon während der gemeinsamen Teilnahme an der "#CoupleChallenge" gerieten die einstigen Freundinnen heftig aneinander. Walentina warf ihrer Mitstreiterin vor, sie würde ihr alles nachmachen und ihre Klamotten kopieren. Daraufhin machte Christin der Sommerhaus der Stars-Kandidatin eine Ansage. Diese wollte nach der Show nichts mehr von der Brandenburgerin wissen. Gegenüber Promiflash betonte Walentina: "Ich will mit Christin nichts zu tun haben! Sie hat bei mir wortwörtlich verkackt. [...] Christin hat einfach nur einen Grund gesucht, um Stress zu provozieren."

